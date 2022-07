In Tirol kam es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten

Rettungskräfte bargen die zwei Insassen des Flugzeugs vom Hausdach. Foto: zeitungsfoto.at/Liebl Daniel

Ein Kleinflugzeug ist am Sonntagnachmittag im Tiroler Bezirk Reutte in ein Hausdach gestürzt. Die beiden Flugzeuginsassen wurden dabei eingeklemmt, so die Polizei auf APA-Anfrage. Die beiden Personen wurden ersten Informationen zufolge schwer verletzt, weitere Verletzte soll es nicht gegeben haben.

Der Vorfall dürfte sich in unmittelbarer Nähe des Flugplatzes Reutte-Höfen ereignet haben. Die Bewohner des Hauses sollen während des Unfalls nicht zuhause gewesen sein.

Nach Informationen des ORF handelt es ich bei den beiden Insassen der Cessna um ein deutsches Ehepaar. Das Flugzeug sei vom nahe gelegenen Flugplatz Reutte-Höfen gestartet, dabei soll es schon auf dem Rollfeld zu Problemen gekommen sein. Am Ende des Flugfelds habe das Flugzeug sehr steil abgehoben und sei dann rasch abgestürzt, berichtete der Rundfunk. (red, APA, 31.7.2022)