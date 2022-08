Die Kritik an Gesundheitsminister Rauch und dem Ende der Quarantäne für symptomfreie Infizierte hält an. Foto: Heribert Corn

Ab heute, Montag, gelten einmal mehr neue Regeln. Ein Überblick darüber, welche Veränderungen sie mit sich bringen:

· Die Absonderungspflicht für Corona-positiv Getestete wurde abgeschafft, zumindest teilweise. Isolieren müssen sich nur mehr diejenigen, die Symptome aufweisen. "Wer krank ist, bleibt zu Hause", fasst es Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen zusammen.

· Wer hingegen keine Symptome verspürt, für den oder die gilt eine Verkehrsbeschränkung: Am öffentlichen Leben teilnehmen darf man weitgehend, allerdings nur, wenn dabei FFP2-Maske getragen wird.

· Klarheit brachte das Gesundheitsministerium am Sonntag hinsichtlich eines Punktes, der sich durch das Quarantäne-Ende nunmehr ebenfalls neu gestaltet: Telefonisch krankschreiben lassen kann sich nur mehr, wer an Corona erkrankt ist. Zu früheren Zeitpunkten der Pandemie bestand diese Möglichkeit auch im Fall von allen anderen Erkrankungen. Mit dem Wegfall der Absonderungsbescheide für Corona-Infizierte mit Symptomen müssen sich diese nun außerdem aktiv krankschreiben lassen. Bisher hatte ein Absonderungsbescheid diesen Schritt ersetzt.

Kritik aus dem Pflegebereich

Der neue Corona-Beschluss der Regierung sei nicht nachvollziehbar und zudem nicht umsetzbar: Mit diesem Argument übten am Wochenende die Pflegeorganisationen Kritik an den neuen Regeln. Sie stoßen sich vor allem daran, dass der Gesundheits-, Betreuungs- und Pflegebereich nicht ausgenommen ist. Hier Corona-Positive arbeiten zu lassen stehe "im absoluten Widerspruch" zur Fürsorgepflicht, die Organisationen im Pflegebereich zukomme, hielt Alex Bodmann in einer Aussendung fest.

Bodmann ist Vorsitzender des Interessenverbands der Arbeitgeberverbände der Freien Wohlfahrt, der unter anderem die Caritas, die Diakonie, das Rote Kreuz und die Sozialwirtschaft Österreich angehören. Ihre Klientinnen und Klienten seien großteils ältere, pflegebedürftige Menschen, viele von ihnen seien zudem krank, schrieb Bodmann: "Personengruppen also, bei denen Corona zu ernsthaften Folgen und im schlimmsten Fall zu Tod führen kann". Auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stoße der Beschluss deshalb auf Unverständnis. Positiv Getestete einzusetzen und gleichzeitig sinnvolle Sicherheitsvorkehrungen zu treffen sei nicht durchführbar. Außerdem befürchte man mehr Ansteckungen in der Belegschaft, was die bestehende Personalknappheit weiter verschärfen würde.

Lage im Spital

Nicht nachvollziehbar sei auch, so Bodmann weiter, dass infizierte, symptomlose Sanitäter zwar im Rettungswesen beschäftigt werden dürfen, ihr Einsatz im Krankenhaus aber aufgrund des Betretungsverbots für Infizierte von Spitälern unmöglich ist. Wie die Situation in Krankenhäusern fortan gehandhabt wird, ist nicht endgültig geklärt.

Salzburg und Wien kündigten an, in den öffentlichen Gesundheitseinrichtungen auch weiterhin keine Corona-infizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten zu lassen. In Salzburg hingegen müssen Symptomlose, die in Bereichen ohne Patientenkontakt arbeiten, wieder – mit Maske – zum Dienst erscheinen. 1.600 mit dem Coronavirus infizierte Personen befanden sich am Sonntag in Spitalsbehandlung – über 100 mehr als die Woche zuvor. 88 davon lagen auf Intensivstationen – die Zahl blieb im Wochenvergleich nahezu gleich. (giu, 1.8.2022)