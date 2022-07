Der Verein von Tobias Schrittwieser (l.), die Kapfenberg Bulls, sind das beliebteste Team unter den Spieler der Basketball Superliga. Foto: APA/Scheriau

Wien – Die BasketballerInnen Vereinigung (dBV) hat auch dieses Jahr in einer Umfrage unter allen Spielern die Vereine der Superliga der Herren (BSL) bewerten lassen. Platz eins ging heuer an die Kapfenberg Bulls, wie die dBV am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Die Befragung wurde zum zweiten Mal abgehalten. Bei der Premiere im Vorjahr lagen die Vienna Timberwolves an der Spitze.

Im Zuge der Umfrage stellte die dBV den Akteuren der Superliga sechs Fragen zu den Themen medizinische Betreuung, ausreichende Ausrüstung, pünktliches Gehalt, Kommunikation zwischen Verein und Spielern, Klarheit des Vertrages und Zustand der Heimkabine. In jeder Kategorie konnte der Verein von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) bewertet werden. Bis auf die Oberwart Gunners und den BC Vienna nahmen alle Vereine an der Umfrage teil.

Gesamtsieger wurden die Kapfenberg Bulls (9,18) gefolgt von den Swans Gmunden (8,71) und den Flyers Wels (8,07). Titelverteidiger Vienna Timberwolves musste sich heuer mit Rang vier begnügen (7,93). Der Club aus Wien-Donaustadt ist trotz des Rückfalls in der Gesamtstatistik in den Kategorien Gehalt, Kommunikation und Klarheit des Vertrags Ligaspitze. In den anderen drei Themengebieten liegen die Bulls auf Platz eins. In Punkto medizinische Betreuung sind die Traiskirchen Lions Schlusslicht, am wenigsten Ausrüstung bekommt man in Graz zur Verfügung gestellt. Am mit Abstand unpünktlichsten zahlen die Klosterneuburg Dukes. (APA, red, 31.7.2022)