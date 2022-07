Serbiens Präsident Aleksandar Vučić. Foto: AP/Darko Vojinovic

Plötzlich stieg die Spannung an: Die Sirenen heulten am Sonntagabend in der nordkosovarischen Stadt Mitrovica. Nahe der Brücke am Ibar waren verstärkt Polizeieinheiten und Einheiten der Nato-Militärmission Kfor und der italienischen Carabinieri zu sehen. Die beiden Grenzübergänge im Norden des Kosovo Richtung Serbien wurden von den Behörden gesperrt. Am Sonntagabend war deshalb keine Ausreise oder Einreise über diese beiden Stationen mehr möglich. Dadurch kam es zu Staus.

Einen Tag, bevor im Kosovo neue Regelungen zur Verwendung von Nummernschildern und Personalausweisen in Kraft treten, hatten Serben im Norden des Kosovo nämlich Straßensperren und Barrikaden errichtet, um gegen diese Neuregelungen zu protestieren. Diese Straßensperren der lokalen Bevölkerung hatten in der Folge den Verkehr zum Stocken gebracht.

90 Tage gültig



Inhaltlich geht es darum, dass die kosovarischen Behörden ab 1. August nur mehr Nummernschilder für Autobesitzer im Kosovo zulassen wollen, die im Kosovo und nicht im Nachbarstaat Serbien ausgestellt wurden. Zudem werden ab 1. August von den kosovarischen Behörden Einreise- und Ausreisedokumente für alle Bürger Serbiens ausgestellt, die in den Kosovo einreisen. Diese Dokumente sind für 90 Tage gültig, ohne diese kosovarischen Dokumente ist keine Einreise mehr möglich.

Der Direktor des serbischen Amtes für Kosovo und Metohija, Petar Petković kritisierte deshalb, dass die Annullierung serbischer Personalausweise sowie die Neuregistrierung von Kennzeichen für Belgrad nicht hinnehmbar seien. Viele Serben im Kosovo verwenden nach wie vor Nummerntafeln und Personalausweise, die in Serbien vor Jahren ausgestellt wurden. Der Kosovo – früher eine autonome Provinz innerhalb Jugoslawiens – hatte sich im Jahr 2008 für unabhängig erklärt, doch Serbien hat die Unabhängigkeit des Kosovo nie anerkannt. Deshalb behält es sich das Recht vor, Parallelstrukturen für die im Kosovo lebenden Serben beizubehalten. Die meisten kosovarischen Serben leben im Norden des Landes.

Vučić droht

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić drohte nun der Regierung des Kosovo: "Wenn sie den Frieden nicht wahren wollen, wird Serbien gewinnen." Vučić sagte aber auch, dass er viele Gespräche mit Vertretern der internationalen Gemeinschaft geführt habe, insbesondere mit dem EU-Sondergesandten für den Dialog zwischen Belgrad und Pristina, Miroslav Lajčak.

Die Situation war am Sonntag im Nordkosovo jedenfalls angespannt. Die kosovarische Polizei teilte mit, dass an mehreren Orten Schüsse zu hören waren und dass einige der Schüsse auf Polizeieinheiten gerichtet waren. Es habe jedoch keine Verletzten gegeben. Die Polizei appellierte auch an alle Medien und Bürger, nicht auf Fake News hereinzufallen, die im Internet kursierten. Das serbische Verteidigungsministerium gab bekannt, dass die serbische Armee nicht in den Kosovo eingedrungen sei und dementierte damit entgegenlaufende Gerüchte in Sozialen Medien.

Aggressiv



Der kosovarische Premierminister Albin Kurti bezeichnete Vučić und Petković als Anstifter der "Unruhen" im Norden des Kosovo. Die Straßensperren und Schießereien bewertete der Premier als "aggressiv" und meinte, dass diese in Belgrad und Raška – nahe der Grenze – im Voraus geplant worden seien. Die Strafverfolgungsbehörden des Kosovo würden Informationen sammeln und die Situation, beobachten, fuhr Kurti fort. Er betonte, dass die "Souveränität und territoriale Integrität des Kosovo" verteidigt würde.

Auch die kosovarische Präsidentin Vjosa Osmani gab zu verstehen, dass die Barrikaden ihrer Ansicht nach auf Anordnung von Vučić errichtet worden seien. Die Regierung in Belgrad übt Kontrolle über viele Serben im Nordkosovo aus.

Russland und Ukraine



Die Frage der Nummerntafeln und Personalausweise bekam indes sogar eine geopolitische Dimension, nachdem das russische Außenministerium am Sonntag erklärte, dass die Neuregelung der kosovarischen Behörden "einen weiteren Schritt zur Vertreibung der serbischen Bevölkerung aus dem Kosovo darstelle".

Der ukrainische Politiker Oleksiy Goncharenko schrieb indes auf Twitter: "Wenn Serbien in den Kosovo einmarschiert, sollten wir die Kosovaren verteidigen. Die Ukraine ist bereit, mit unseren Truppen vor Ort zu handeln. Serbien versucht, einen Angriffskrieg zu beginnen. Genau nach Putins Methode. Wie gesagt, Serbien ist Putins Trojanisches Pferd in Europa. Krieg ist überall auf der Welt schrecklich." (Adelheid Wölfl, 31.7.2022)