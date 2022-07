In kosovarischen Städten in der Grenzregion zu Serbien ertönten am Sonntagabend Luftschutzsirenen. Die Nervosität war schon bisher wegen eines Streits um Nummerntafeln groß

Aleksandar Vučić. Foto: AP/Darko Vojinovic

Belgrad/Pristina – An der Grenze zwischen dem Kosovo und Serbien haben am Sonntagabend die Spannungen zugenommen. In der Stadt Mitrovica, die mehrheitlich von Serbinnen und Serben bewohnt wird, sind am Abend Luftsirenen losgegangen – und haben so die Nervosität massiv erhöht, die wegen eines Nummerntafel-Streits schon zuletzt gestiegen war. Zudem haben Bewohner der Stadt Sperren an der Grenze und an mehreren anderen Stellen errichtet, meldet der kroatische Nachrichtendienst Index. Die kosovarische Polizei teilte mit, es gebe keine offiziellen Berichte über Verletzte. Sie habe versucht, einige der Sperren zu entfernen.

Der Kosovo will ab 1. August serbische Nummerntafeln auf Autos im Norden des Landes nicht mehr akzeptieren. Auch serbische Einreisedokumente sollen nicht mehr wie bisher gelten und durch "Einreisekarten" ersetzt werden. Für viele Menschen, die zwischen den beiden Staaten pendeln oder enge Verbindungen haben, bedeutet das zusätzliche Schwierigkeiten beim Überqueren der Grenze. In Belgrad, das den Kosovo nicht als Staat anerkennt, sieht man die Angelegenheit als Provokation. Serbien gestattet die Einreise mit kosovarischen Dokumenten oder Nummerntafeln allerdings ebenfalls nicht.

Serbiens Präsident Aleksandar Vučić hat für den Abend laut mehreren Berichten eine Rede angekündigt, in der er sich zu der Angelegenheit äußern will. Die Armee dementierte auf sozialen Medien kursierende Gerüchte über einen Einmarsch. Für zusätzliche Spannungen sorgte aber eine Äußerung des Politikers von Vučićs Serbischer Fortschrittspartei Vladimir Đukanović, wonach Serbien gezwungen sein könnte, eine "Entnazifizierung des Balkans" durchzuführen. Mit dieser Bezeichnung rechtfertigt auch Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. (red, 31.7.2022)