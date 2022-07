Der Meister setzte sich in Tel Aviv gegen Cupsieger Nantes mit 4:0 durch und holt den französischen Supercup

In dieser Galerie: 2 Bilder Frankreichs Supercupsieger 2022. Foto: REUTERS/Ronen Zvulun Die Titelgewinner auf einem Blick. Foto: REUTERS/Ammar Awad

Tel Aviv – Das Starensemble von Paris Saint-Germain hat den französischen Fußball-Supercup in souveräner Manier gewonnen. Der Meister setzte sich am Sonntagabend im Bloomfield Stadium von Tel Aviv/Israel ausgetragenen Endspiel gegen den Pokalsieger FC Nantes locker mit 4:0 (2:0) durch. Superstar Neymar erzielte einen Doppelpack (45.+5, 82./Elfmeter), Lionel Messi hatte die Pariser zuvor in Führung gebracht (22.) und Sergio Ramos (57.) zwischenzeitlich erhöht.

Torjäger Kylian Mbappe fehlte Trainer Christophe Galtier beim Debüt aufgrund einer Sperre. Nantes musste aufgrund einer Roten Karte von Jean-Charles Castelletto (81.) in der Schlussphase in Unterzahl spielen. (APA, 31.7.2022)