Das Büro der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi (im Bild) bestätigte Besuche in Singapur, Malaysia, Südkorea und Japan. Foto: APA/AFP/SAUL LOEB

Peking – Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, beginnt am Sonntag eine Reise durch vier asiatische Länder, wie ihr Büro mitteilte, ohne dabei Taiwan zu erwähnen. Nachdem heftig spekuliert worden war, dass Pelosi das von China beanspruchte aber de-facto unabhängige Taiwan besuchen könnte. "Sprecherin Nancy Pelosi führt eine Kongressdelegation in die indopazifische Region, die unter anderem Singapur, Malaysia, Südkorea und Japan besuchen wird", verkündete ihr Büro in einer Erklärung. Demnach ist aber nicht bekannt, ob Pelosi, die die Nummer drei in der Nachfolge des US-Präsidenten ist, auch andere Länder besuchen würde.

"Die Reise wird sich auf die gegenseitige Sicherheit, die wirtschaftliche Partnerschaft und die demokratische Regierungsführung in der indo-pazifischen Region konzentrieren", hieß es. Pelosi soll am Montag zu einem zweitägigen Besuch in Singapur eintreffen, berichtete der Fernsehsender CNA unter Berufung auf das Außenministerium des Landes.

Letzter Besuch 1997

China ist stark gegen Besuche von US-Beamten in Taiwan und betrachtet diese als ein Signal für Unabhängigkeitsbefürworter auf der Insel. Washington unterhält keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan, hat sich aber verpflichtet, die Insel mit Mitteln zur Selbstverteidigung auszustatten. Ein Besuch von Pelosi wäre ein dramatischer, wenn auch nicht beispielloser Beweis für die Unterstützung der USA für Taiwan. Der Republikaner Newt Gingrich war 1997 der letzte Sprecher des Repräsentantenhauses, der Taiwan besuchte. Präsident Xi Jinping warnte seinen amerikanischen Amtskollegen Joe Biden am Donnerstag, Washington solle sich an das Ein-China-Prinzip halten, und sagte "wer mit dem Feuer spielt, wird daran zugrunde gehen".

Biden erklärte Xi, dass sich die US-Politik gegenüber Taiwan nicht geändert habe und dass Washington einseitige Bemühungen, den Status quo zu ändern oder den Frieden und die Stabilität in der Taiwanstraße zu untergraben, entschieden ablehne. Das taiwanesische Außenministerium erklärte am Freitag Taiwan werde seine enge Sicherheitspartnerschaft mit den Vereinigten Staaten weiter vertiefen. Der Sprecher der chinesischen Luftwaffe, Shen Jinke, wurde angesichts der Vermutungen über einen Taiwan-Besuch von Pelosi von staatlichen Medien am Sonntag mit den Worten zitiert, Peking werde "entschlossen die nationale Souveränität und territoriale Integrität schützen". (Reuters, red, 1.8.2022)