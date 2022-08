Nach zweijähriger Corona-Verschiebung startete in Bayreuth der "Ring" in der Inszenierung des Österreichers Valentin Schwarz als modernes Familienepos ohne Fantasypointen

Tennisspieler Wotan (Egils Silins) und seine auch an Problemen reiche Familie. Foto: Enrico Nawrath

Wer etwa von den Salzburger Festspielen kommend versucht, Bayreuth zu erreichen, hat dank der perfekten Unberechenbarkeit der Deutschen Bahn schon durch die zeitliche Dehnung der spannenden Reise Richtung Bayreuther Festspiele eine Art "Ring" durchlebt.

Die ganz persönliche Tetralogie aus "Verspätung", "Erwartung", "Verzweiflung" und "Erlösung" ist natürlich nichts im Vergleich zu jener Wartezeit, welche dieser neue Bayreuther "Ring des Nibelungen" und sein Regisseur Valentin Schwarz durchzuhalten hatten. Der junge österreichische Regisseur hat die Zeit allerdings genutzt, um mutige Ideen zu schmieden.

Während das Vorspiel in E-Dur langsam und etwas schüchtern klingend zu sich findet, sieht man kurz eine filmische Darstellung von Wasser. Drastisch wird einem danach vorgeführt, dass der Mensch seinem Gegenüber unheilbar gewalttätig gegenübersteht.

Zwei Embryos, Zwillinge, schlafen im Fruchtwasser selig, bis sich zwischen beiden ein blutiger Kampf entspinnt. Sie verletzen einander, zermalmen die Nabelschnur des anderen und verschwinden schließlich, um den Blick auf einen Pool freizugeben, an dem die Rheintöchter als Kindermädchen viele Mädchen und einen kleinen Jungen um sich scharen.

Die Zurückweisung

Man ahnt hier schon: Es wird kein gegenständliches Rheingold, keinen Ring und auch keine Drachen geben. Schwarz hat humanisiert. Die Demütigung und Zurückweisung durch die Rheintöchter wird Alberich (imposant in der Intensität: Olafur Sigurdarson) nicht als Zwerg vom Volk der Nibelungen empfangen. Er ist ein weißer alter Mann, vielleicht ein abgewrackter Verwandter einer reichen Familie, der hier wegen der erlittenen Demütigung ein Kind entführt.

In seinem schicken Anwesen grübelt währenddessen der leicht mafiöse Geschäftsmann Wotan, wie er nach dem Tennismatch die zwielichtigen Baumeister Fasolt (Jens-Erik Aasbo) und Fafner (Wilhelm Schwinghammer) entschädigen soll, ohne ihnen die zitternd dasitzende Freia zu überlassen. Der schlaue, exaltierte Loge (sehr stimmig: Daniel Kirch), der die Lösung bringen soll, ist eine Art findiger Strippenzieher und Anwalt, der die ganze Welt im Handy hat und auch jene Filmdokumente, welche die Entführung des kleinen Jungen zeigen. Das alles ist gut ausgestaltet, die Figuren sind prägnant gezeichnet.

Farbe an der Wand

Doch siehe da: Alberich hat den entführten Jungen in seine Kinderkolonie gebracht, wo einige Mädchen in Gruppen malen. Eine Schule der Gewalt, eine perfide Kinderhandelfarm? Der entführte Junge, wird er in den nächsten Folgen der "Ring"-Serie Mörder Hagen werden, oder ist er Wotans entführter Goldjunge? Es darf gegrübelt werden. Der Junge neigt jedenfalls schon zur Gewalt. Er zerreißt die Bilder der malenden Mädchen, verspritzt Farbe auf die Wand.

Blass und farblos wird Schwarz' Ideenkonstrukt allerdings dort, wo bei Wagner die gruselmärchenhaften Verwandlungen anstünden. Mit Fantasy ist da nichts.

Wenn Loge und Wotan Alberich überreden, seine Gestalt zu wandeln, geschieht nichts, außer dass der entführte Knabe auf den Schultern des alten Entführers mit der Pistole fuchtelt. Am Ende wird Wotan jedenfalls nachdenklich, Erda hat ihn (Okka von der Damerau wirkt hier als Freundin des Hauses) ordentlich und deutlich gewarnt.

Wagner-Musik vom Plattenspieler hellt allerdings seine Stimmung auf. In der Schlussphase dieses "Rheingold" lässt Wotan sich von der Musik euphorisieren, er steigt die Treppe empor und tanzt oben noch einmal imperial gestimmt zur Musik.

Zuvor hat Erda ein blondes Mädchen in Sicherheit gebracht, es wird womöglich Sieglinde oder Brünnhilde? Mal sehen.

Flotte Gangart

Jedenfalls hat sich Wotans Gattin Fricka (packend, aber in den Nuancen etwas scharf timbrierend: Christa Mayer) vorläufig beruhigt und Freia (impulsiv, dramatisch: Elisabeth Teige) wiegt sich in Sicherheit.

Dirigent Cornelius Meister (eingesprungen für den erkrankten Pietari Inkinen) gibt eine flotte Gangart vor, schafft nach und nach Steigerungen und wird bejubelt wie alle Sänger inklusive dem kultiviert und präsent klingenden Egils Silins als Wotan, der für John Lundgren einsprang.

Zur Regie gab es einen heftigen Kampf zwischen Buh und Bravo. So soll es sein, Fortsetzung folgt. Es bleibt spannend, was aus dem goldigen "Ringjungen" wird, den Fafner mitgenommen hat, nachdem er Bruder Fasolt in Wotans Garage erschlagen hatte. (Ljubisa Tošić, 1.8.2022)