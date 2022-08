In dieser Galerie: 2 Bilder Der 41-jährige Alonso denkt noch lange nicht an die Rennfahrerpension. Foto: AP/Anna Szilagyi Der 35-jährige Vettel (re) hat mit Saisonende fertig. Foto: IMAGO/Sam Bloxham

Wien – Fernando Alonso wird im kommenden Jahr als Nachfolger des Deutschen Sebastian Vettel für Aston Martin in der Formel 1 fahren. Der britische Rennstall gab den Wechsel des mittlerweile 41-jährigen Weltmeisters von 2005 und 2006 am Montag bekannt. Alonso bekomme einen Vertrag über mehrere Jahre, hieß es. Der Spanier fährt in dieser Saison noch für das französische Alpine-Team.

"Ich habe noch immer den Hunger und den Ehrgeiz, an der Spitze mitzukämpfen", betonte er. Alonso wird neben Lance Stroll, Sohn von Teammitbesitzer Lawrence Stroll, fahren. Das Cockpit wird frei, weil Vettel mit 35 Jahren nach dieser Saison seine Karriere beenden wird. (APA/dpa, 1.8.2022)