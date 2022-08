In China ist das Spiel erst vor wenigen Tagen gestartet – der bisherige Erfolg ist vor allem Spielern in Europa und den USA zu verdanken. Foto: Blizzard

Aufgrund von an Glücksspiel erinnernde Spielmechaniken wurde das Free-2-Play-Spiel "Diablo Immortal" zum Start im Juni von Kritikern zerrissen. Wohl auch aufgrund der Popularität der Franchise ist der kommerzielle Erfolg des Spiels dennoch fast beispiellos.

Platz zwei

Das Spiel ist in den Charts von App-Store und Google-Play-Store seit dem Release in den Top 15. Der eindrucksvolle Verdienst von 100 Millionen Dollar in zwei Monaten bringt das Action-Rollenspiel auf Platz zwei der erfolgreichsten Videospiel-Franchises, die ihren Weg auf das Smartphone gefunden haben. Unangefochten auf Platz eins ist "Pokémon Go", das für diese Marke lediglich zwei Wochen benötigt hat. Knapp hinter dem Neueinsteiger finden sich "Fire Emblem Heroes", "Fortnite" und auf Platz eins "Final Fantasy XV: A New Empire".

Bereits Anfang Juli sorgte das Spiel für Schlagzeilen, als der Umsatz von 1,6 Millionen Euro pro Tag an die Öffentlichkeit kommuniziert wurde. Der Erfolg basiert auf den Releases in Europa, den USA, Südkorea und Japan. In China ist das Spiel erst am 25. Juli erschienen und kletterte auch hier rasant in die Charts. Die nächste Erfolgsmeldung scheint also absehbar. (aam, 1.8.2022)