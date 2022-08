182 Millionen zahlende Kunden zählt Spotify aktuell. Foto: APA/dpa/Fabian Sommer

Am Montag, 1. August 2022, erhöht der Musik-Streaming-Dienst Spotify seine Preise. Betroffen von der Erhöhung sind die Angebote Duo und Family. Bestehende Nutzerinnen werden von dem Service zeitnah darüber informiert, dass diese Angebote ab 1. November 2022 zu einem neuen Preis abgerechnet werden.

Premium

433 Millionen Nutzerinnen und 188 Millionen zahlende Premium-Kunden zählt der Musik-Streaming-Service derzeit. Damit ist Spotify der Platzhirsch der Branche. Die Anpassung der Preise erklärt Spotify dem STANDARD in einem kurzen Statement: "Wir bieten eine Vielzahl von Abonnementoptionen, die auf die Bedürfnisse unserer Hörer*innen zugeschnitten sind. Um auch weiterhin einen großartiges Hörerlebnis anbieten zu können, aktualisieren wir gelegentlich unsere Preise."

Das Angebot von Spotify umfasst derzeit 80 Millionen Songs und vier Millionen Podcasts. Man wolle auch in Zukunft "Innovationen und Investitionen vorantreiben, um Hörerinnen einen immer größeren Mehrwert zu bieten", so das Statement weiter.

Somit werden ab dem 1. August die Abos "Premium Family" und "Premium Duo" in Österreich von 14,99 Euro auf 16,99 Euro (Family) und von 12,99 Euro auf 13,99 Euro (Duo) angepasst. Kundinnen werden in diesen Tagen darüber informiert, dass für sie ab 1. November die neuen Preise gelten werden, wenn sie ihren bestehenden Tarif beibehalten möchten. Für "Spotify Individual" und "Spotify Student" in Österreich gelten weiterhin die aktuellen Preise (9,99 Euro für Individual bzw. 4,99 Euro für Student). (aam, 1.8.2022)