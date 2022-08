Das Kulinarik-Magazin "Falstaff" wollte von seinen Leserinnen und Lesern wissen, wo es das beste Eis in Österreich gibt. (Symbolfoto) Foto: Getty Images/iStockphoto/bojanstory

Wien – Zwei Wochen lang konnten die Leserinnen und Leser des Kulinarik-Magazins "Falstaff" ihre Favoriten in den neun Bundesländern bestimmen. Bewertet wurde neben dem Geschmack der Eiskreationen auch der Service.

In Wien ist die Entscheidung klar: Mit fast 29 Prozent der Stimmen konnte Gelati Serafini im 20. Bezirk das Rennen um den beliebtesten Eissalon der Hauptstadt für sich entscheiden, schreibt die "Falstaff"-Redaktion. In der Steiermark gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei Favoriten: "Die Drogerie – Eismanufaktur" in Obdach und Vorjahressieger "Die Eisperle" in Graz. Am Ende ging "Die Drogerie" mit knapp 48 Prozent als Siegerin hervor.

In Oberösterreich ereignete sich die vielleicht größte Überraschung, befindet das Kulinarik-Magazin: Zum ersten Mal seit sechs Jahren ist Buburuza in Steyr nicht mehr auf Platz eins. Der Eissalon musste die Goldmedaille an die Konditorei Mühlbacher in Ampflwang im Hausruckwald abgeben. Im Burgenland konnte sich das Café Crustulum in Eberau mit knapp 30 Prozent Stimmenanteil die Goldmedaille sichern.

In Niederösterreich, Salzburg, Kärnten, Tirol und Vorarlberg gilt das Motto "old but gold", liest man: Die Vorjahressieger Il Gelato Battistin in Tulln, Alpz Gelato & Café in Salzburg, der Morle Eissalon in Klagenfurt, Eis Leis in Axams und die Eismanufaktur Kolibiri in Wolfurt haben auch heuer das "Eis am rechten Fleck", wie es heißt. (red, 1.8.2022)

Die beliebtesten Eissalons Österreichs:

Die Sieger in Wien

Gelati Serafini, 1200 Wien Reinbacher das Eis, 1230 Wien Gelati da Salvo, 1190 Wien Die Eismacherei, 1220 Wien Eissalon am Schwedenplatz, 1010 Wien Vanella – bar del gelato, 1090 Wien Castillo’s Eis & Bar, 1040 Wien Eis Maestro Eissalon, 1210 Wien Perugini Eissalon, 1210 Wien Gelato Carlo, 1080 Wien

Die Sieger im Burgenland

Café Crustulum, Eberau Kaplan am Kurpark, Bad Tatzmannsdorf Tropicale, Oberwart Eisbar Leithaeis, Leithaprodersdorf OnIce, Pöttsching Konditorei Ulreich, Pinkafeld Eiscafé Statzinger, Neufeld an der Leitha Der Eismacher, Neusiedl am See San Marco, Neusiedl am See Eiscafé Caorle, Eisenstadt

Die Sieger in Niederösterreich

Gelato Battistin, Tulln an der Donau Isola Bella, Groß-Enzersdorf Piaty, Waidhofen an der Ybbs Café Maria-Theresia Braun, Maria Taferl Café Lechner, Marbach an der Donau Eissalon Daniel, Hainburg an der Donau Bachinger, Böheimkirchen Leutold, Zwettl Fratelli Restaurant & Gelateria, Berndorf Café Exel, Amstetten

Die Sieger in Oberösterreich

Café Konditorei Mühlbacher, Ampflwang im Hausruckwald Buburuza, Steyr Café Weltzer, Eferding Rössl’s Frozen Joghurt, St. Wolfgang im Salzkammergut Bachhalm Schokolade & Café, Kirchdorf an der Krems Eis-Greissler, Linz Gelateria-Stella, St. Wolfgang im Salzkammergut Eisdieler, Linz Café Konditorei Ottet, Schörfling am Attersee Gelateria Bellini, Marchtrenk

Die Sieger in Salzburg

Alpz Gelato & Cafe, Salzburg Baltram, Salzburg Eisl Eis, Salzburg Fischer DAS Eis, St. Gilgen Benedetto, Strobl Eisgrotte, Salzburg Eis-Greissler, Salzburg Gelateria La Romana, Salzburg Pletzer, Mittersill Eiswerk, Salzburg

Die Sieger in der Steiermark

Die Drogerie – Eismanufaktur, Obdach Die Eisperle, Graz Café Leuchtturm, Bad Schwanberg Eisoase – Österreichs Siegereis, Hartl Krainer Café, Langenwang Eis-Greissler, Graz Bellagio Gelateria, Graz Thermenkonditorei Ulreich, Fürstenfeld Der Eissalon, Graz Il Gelato, Leoben

Die Sieger in Kärnten

Morle Eissalon, Klagenfurt Café Prisse, Bad St. Leonhard im Lavanttal Gelatissimo, Althofen UNseR Caffe, Krumpendorf am Wörthersee Tutti frutti, Klagenfurt Platzhirsch – Eismacherei, Velden am Wörthersee Bernold, Villach Arcobaleno Eisservice, Klagenfurt La Gioconda, Klagenfurt Café & Konditorei Nussbaumer, Gmünd

Die Sieger in Tirol

Eis Leis, Axams Konditorei Fuchs, Absam Gelateria Tomaselli, Innsbruck Eva’s Eisdeal, Reutte Konditorei Peintner, Innsbruck Mirabell, Söll Eisdirndl, Tannheim Eiscafé Venezia, St. Johann in Tirol Iceworld Kasenbacher, Hall in Tirol Café Katzung, Innsbruck

Die Sieger in Vorarlberg

Eismanufaktur Kolibri, Wolfurt Linda’s Ice Cream, Götzis D’ Eisprinza, Bludenz Dogana, Feldkirch Dolce Vita Eis-Manufaktur, Hohenems Zita Gelato – Eismacherei, Lochau Konditorei Schallert, Höchst Eispavillon am See, Bregenz Eisplatzl – Die Eisdiele im Montafon, Schruns Eislädele, Bregenz

Weiterlesen

"Falstaff": Die besten Hütten Österreichs

So viel kostet der Espresso in Europa