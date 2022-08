Am Montag meldeten die Behörden zwölf Personen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sind. Foto: REUTERS/DADO RUVIC

Wien – Am Montag haben die Behörden 4.205 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich gemeldet. Zwölf Personen mit einer Sars-CoV-2 Infektion sind verstorben. Derzeit befinden sich 1.559 mit dem Coronavirus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 82 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 141

Kärnten: 275

Niederösterreich: 1.009

Oberösterreich: 510

Salzburg: 265

Steiermark: 279

Tirol: 192

Vorarlberg: 56

Wien: 1.478

(red, APA, 1.8.2022)