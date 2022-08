Wegen der starken Nachfrage fährt die Westbahn ab 2. August öfter von Wien nach München. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Die Westbahn hat ihre Verbindung zwischen Wien und München erweitert. Statt wie bisher vier Mal, fahren die Züge nun sechs Mal täglich hin und retour. Die Verbindung in die bayrische Landeshauptstadt gibt es seit April. Die Strecke vom Westbahnhof in Wien bis zum Hauptbahnhof in München legt der Zug in 3 Stunden und 43 Minuten zurück. Die hohe Nachfrage habe das Unternehmen nun veranlasst, das Angebot auszuweiten, hieß es in einer Aussendung am Montag. (APA, 18.2022)

