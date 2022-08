Forschungsteam stellte bei Expedition am Sonntag auf der Insel Tasmanien eine Verbindung zwischen zwei Höhlensystemen her

Ein neunköpfiges Höhlenforschungsteam hat auf der Insel Tasmanien eine Verbindung zwischen einer erst kürzlich entdeckten Höhle und einem bereits länger bekannten Höhlensystem gefunden – und damit einen neuen Tiefenrekord für Australien aufgestellt.

Verbindung gefunden

Die Vorbereitungen der Expedition hatten sechs Monaten in Anspruch genommen, die riskante Reise in den Bauch der Erde nordwestlich von Hobart währte 14 Stunden. Dabei gelang es den Forscherinnen und Forschern am Sonntag, einen Durchgang vom System Niggly / Growling Swallet zu einer "Delta Variant" getauften Höhle zu finden, hieß es am Montag in einer Mitteilung der Southern Tasmanian Caverneers, einer Höhlenforschungsorganisation mit Sitz in Hobart.

Das neunköpfige Expeditionsteam nach ihrem Erfolg. Foto: Stephen Fordyce

Diese Verbindung machte das nunmehr vergrößerte Höhlensystem mit 401 Metern zur tiefsten bekannten Höhle Australiens. Gemeint ist damit die Höhe zwischen dem höchsten Eingangspunkt und der tiefsten bekannten Stelle. Teammitglied Ciara Smart sprach von einer "bedeutsamen Errungenschaft für die Höhlenforschergemeinschaft", die zu einem besseren wissenschaftlichen Verständnis der Weitläufigkeit der Karstsysteme Australiens beitrage.

Widrige Umstände

"Es war eine Menge Arbeit, bis zu diesem Punkt zu kommen", sagte Smart. Das erfahrene Team war während seines siebenstündigen Abstiegs mit schwierigen Bedingungen konfrontiert: Wegen jüngster Schneefälle in der Gegend war es zu hohen Wasserständen gekommen.

"Die Reise am Samstag umfasste anderthalb Stunden Buschwanderung einen Hügel hinauf, dann mehr als 14 Stunden Abseilen, Krabbeln, Quetschen und Seilklettern, dann wieder einen langen Spaziergang den Hügel hinunter", sagte Projektorganisator Stephen Fordyce.



"Bis vor sechs Monaten wusste niemand, dass diese Höhle existiert. Trotz jahrzehntelanger Erforschung der Gegend bergen Tasmaniens Höhlen immer noch viele Geheimnisse", sagte Höhlenforscherin Karina Anders.

Es geht noch viel tiefer

Im Vergleich zu den Höhlensystemen auf anderen Kontinenten nimmt sich Delta Variant freilich klein aus: Die Werjowkina-Höhle im Nordwesten Georgiens gilt mit einer erreichten Tiefe von 2.212 Metern als tiefste bekannte Höhle der Erde. Ihr Eingang befindet sich 2.309 Meter über dem Meeresspiegel auf einem Pass. (red, APA, 1.8.2022)