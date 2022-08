Nach dem 1:1 in Favoriten kam es außerhalb des Stadions zu unbegreiflichen Szenen des Mobs. Foto: APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER

Wien – Nach einem Fußballmatch zwischen Austria Wien und dem LASK ist es am Sonntag gegen 19.00 Uhr in Wien-Favoriten zu einer Auseinandersetzung gekommen. Zwei Anhänger des Linzer Vereins (21 und 22) wurden verletzt, berichtete die Polizei am Montag.

Der 21-Jährige war nach Spielende auf dem Weg Richtung Verteilerkreis. Als mehrere Personen auf ihn zuliefen, stürzte der junge Mann im Bereich des Stadtwanderwegs, woraufhin fünf Personen gegen seinen Kopf traten. Er wurde im Schulter- und Nackenbereich verletzt.

Dem 22-Jährigen wurde in der U-Bahnstation eine Bierdose ins Gesicht geworfen, wodurch er leichte Blessuren erlitt. Die Polizei nahm zwei verdächtige (21 und 25) Austria-Fans fest. (APA, 1.8.2022)