Wirklich vermisst hatte man sie nicht, im Gegenteil. Die zerrissene Jeans war zwar eine luftige Angelegenheit, ihre Trägerin oder ihr Träger verwandelte sich aber auch in ein Ausrufezeichen auf zwei Beinen. Die Botschaft der hängenden Baumwollfäden: Da bin ich!

Die rebellische Punk-Attitüde der zerschlitzten Denims ist in Vergessenheit geraten, dafür eignen sich malträtierte Jeans hervorragend für Auftritte auf Instagram oder Tiktok. Das mag der Grund für unzählige Gebrauchsanweisungen für DIY-Projekte auf der Videoplattform sein: Die Frage "Wie verwandle ich meine Hose in ein Netz aus Fäden?" wird dort auf unterschiedlichste Weise beantwortet.

Die Attraktivität skelettierter Hosenbeine hat übrigens auch die Social-Media-Expertin Kim Kardashian erkannt. Kaum hatte sie in einer luftdurchlässigen Hose des in Paris ansässigen Labels Ludovic de Saint Sernin posiert, bejubelten die Modemagazine "die nächste Generation destroyed denim".



Allerdings muss an dieser Stelle festgestellt werden: Zerrissene Jeans sehen in den wenigsten Fällen wie Kardashians Denim-Gerippe aus. Meist erinnern sie an Madonna in ihrer Sean-Penn-Phase. Das war in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre, die Knie der Rebellin des Pop schauten einfach durch zwei Gucklöcher.

Jahrzehnte später geht die Schauspielerin Anushka Sharma in einem ähnlichen Modell im Park spazieren. Ob sie an die Proteste indischer Frauen in #rippedjeans im vergangenen Jahr erinnern will? Diese reagierten damals auf ein Statement des indischen Politikers Tirath Singh Rawat. Der Endfünfziger hatte die an den Knien zerrissenen Jeans einer NGO-Chefin als Zeichen "moralischer Verkommenheit" kritisiert – wer hätte mit so was im Jahr 2021 noch gerechnet?

Die Modefirmen jedenfalls sind bereits gewappnet für eine gesteigerte Nachfrage nach "destroyed" oder "distressed" Denim. Bei Diesel wurde die Hüfte in Fäden gelegt, bei Dolce & Gabbana bekommt Mann was für sein Geld. Die Gerippe sind in unendlich vielen Ausführungen zu haben: schlicht in Beige, exzentrisch mit Rosenprint oder kreativ dekoriert mit Farbspritzern à la Jackson Pollock.

Diesel Foto: Diesel

Dolce & Gabbana Foto: Miguel MEDINA / AFP

Vielleicht motiviert ein Blick in den Webshop ja doch dazu, Schere und Schleifpapier selbst in die Hand zu nehmen. Oder eiskalt das Ende der Aufregung abzuwarten. (Anne Feldkamp, 11.8.2022)