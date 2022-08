Die Diebe filmen sich, um auf Tiktok Follower zu kassieren und Freunde zu beeindrucken. Foto: Tiktok

Anfang Juli wurde ein Video auf der sozialen Plattform Tiktok gepostet. In diesem wurde gezeigt, wie man eine Sicherheitslücke zur Umgehung der Zündung bei Kia- und Hyundai-Autos mit Hilfe eines USB-Kabels ausnutzen kann. Das Video wurde gelöscht, Nachahmungsvideos wurden Tiktok gemeldet. Die Zahlen der Diebstähle der Marke Kia stiegen in den USA trotzdem.



Gefährliches Verhalten

Unter dem Hashtag "Kia Boys" wurden in den letzten Wochen einige der Diebstähle dokumentiert und veröffentlicht. Das Fahrverhalten hat zu mehreren gefährlichen Situationen für Fahrer und Unbeteiligte geführt, wie man in manchen Videos erkennen kann. Die Behörden des St.Petersburg Police Department sehen die Beweggründe aber nicht im Erbeuten und Verkaufen von Autoteilen, die Diebe wollten mit der Spritztour eher Freunde beeindrucken, wie sie etwa in einer Stellungnahme gegenüber der "Tampa Bay Times" bekanntgaben.

Besonders betroffen sind Zündsysteme in Kias von 2011-2021 und Hyundai Modelle 2015-2021. Empfehlungen zum Schutz inkludieren das Entfernen von Wertsachen aus dem Fahrzeuginneren, das Parken in einer gut ausgeleuchteten Gegend, das Verschließen des Wagens und die die Aktivierung des Alarmsystems sowie Verwendung eines Lenkradschlosses.

Virale Challenges

Challenges in den sozialen Medien sind kein neues Phänomen, die "Ice-Bucket" oder "Planking Challenge" erscheinen im Vergleich allerdings harmlos. Für die Plattform Tiktok ist die "Kia-Challenge" allerdings nicht der erste gefährliche virale Trend. So sorgte bereits die sogenannte "Klopapier-Challenge" für Schlagzeilen. Jugendliche stopften dabei Klopapier und Handtücher in Toiletten, zündeten diese an und filmten sich dabei.

Tiktok selbst sagte zu diesen Trends, dass "Inhalte, die kriminelle Aktivitäten, einschließlich Diebstahl, fördern oder ermöglichen, gegen unsere Community-Richtlinien verstoßen und von der Plattform entfernt werden". Sieht man als Nutzer solch fragwürdige Videos, kann man diese mit dem weißen Pfeil auf der rechten Seite des jeweiligen Videos melden. (smw, 1.8.2022)