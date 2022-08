Wer sagt hier die Wahrheit? Helen Mirren und Ian McKellen in "The Good Liar", 22.50 Uhr, ARD. Foto: Warner Bros. Entertaintment / Bron Creative USA

11.00 MEHLSPEISEN

Buchteln, Ziegeln, Polka – Das böhmische Wien Um 1900 war Wien geprägt von böhmischen Einflüssen, von der Aristokratie bis zu den Köchinnen war die tschechische Diaspora vertreten. Besonders die böhmische Küche fand Eingang in die Wiener Küche. Bis 11.45, 3sat

20.15 URWALD AM ÖTSCHER



Universum: Ötscher – Im Reich der sanften Riesen Der Bergstock des Ötschers ist ein Naturwunder, hier ist sowohl der dunkelste Nachthimmel des Landes als auch Österreichs Grand Canyon sowie der größte Urwald zu finden. Im Ötscherland leben Menschen neben der Wildnis, ein mögliches Vorbild für den gesamten Alpenraum. Bis 21.05, ORF 2

22.35 KATHOLISCHER ALS DER PAPST

Kreuz und quer: Der Fall Borgia Der Familienclan aus Spanien gilt als rücksichtslos und korrupt, von Inzest über sexuelle Ausschweifungen und Brudermord wird ihm beinahe jede Todsünde nachgesagt. Rodrigo Borgia gelang es 1492 sogar unter höchst dubiosen Umständen, zum Papst (Alexander VI.) zu werden. Eine umfassende Analyse der Politik des Borgia-Patriarchen, der bis heute polarisiert. Bis 23.20, ORF 2

22.50 KATZ UND MAUS

The Good Liar – Das alte Böse (GB/D/USA 2019, Bill Condon) Die verwitwete Betty lernt über ein Dating-Portal Roy kennen. Der Charmeur ist in Wahrheit aber ein Hochstapler, der nur an ihrem Vermögen interessiert ist. Bettys Neffe Stephen wird skeptisch, aber auch Betty ist weniger naiv als gedacht. Helen Mirren und Ian McKellen tarnen und täuschen sich durch den Thriller. Bis 0.30, ARD

23.05 KOCHMAGAZIN

Ochs im Glas Drei "Stadt-Bobos" verkochen in dem kulinarischen Projekt ein ganzes Rind und machen es in über tausend Gläsern haltbar. Fotograf Ingo Pertramer, Koch Thomas Nowak und Gastrokritiker Florian Holzer im Rex-Gläser-Himmel. Bis 23.35, ORF 1

23.05 BEACH BOYS

Gefährliche Brandung (Point Break, USA 1991, Kathryn Bigelow) FBI-Agent Johnny wird undercover in eine Surfergang eingeschleußt, schnell freundet er sich mit den Adrenalinjunkies an und gewinnt deren Vertrauen. Als sich die Gangmitglieder als gesuchte Bankräuber herausstellen, steckt Johnny in einer Zwickmühle. Liefert er sie aus oder bleibt er Teil der Gruppe? Actionfilm mit sommerlichem Strandflair, Keanu Reeves und Patrick Swayze als Surf-Buddys. Bis 1.30, Kabel eins

1.05 LIEBESWIRREN

Indiskret (Indiscreet, UK 1958, Stanley Donen) Theaterschauspielerin Anna trifft auf Philip, schnell verlieben sich die beiden ineinander. Der Feschak ist verheiratet, lebt aber von seiner Frau getrennt. Als Anna beginnt, an dieser Geschichte zu zweifeln, ist Philip vor keinem ihrer Tricks sicher. Filmadaption des Theaterstücks Kind Sir, Ingrid Bergman beweist Humor, Cary Grant seine Tanzfähigkeiten. Bis 2.40, SWR