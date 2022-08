Foto: Istock/Getty Images

Zuckerregen

Flying Tiger, Syrligt bånd appelsinmag Foto: Lukas Friesenbichler

Beim dänischen Einzelhandelsunternehmen Flying Tiger gibt’s nicht nur allerlei Krimskrams, sondern Süßigkeiten wie Säure-Bänder. Sie sind eingerollt und einzeln in kleine Sackerln verpackt – praktisch für unterwegs. Durch die losen Zuckerkristalle wird die Nascherei trotzdem zur Patzerei. Der Geschmack erinnert an Fanta, die Säure ist mäßig dosiert.

Flying Tiger, Syrligt bånd appelsinmag, 40 g, 1,– Euro

3 von 6 Punkten





Geschmacksfrage

Hitschler, Saure Drachenzungen Foto: Lukas Friesenbichler

Auch das Kölner Familienunternehmen Hitschler hat saure Bänder im Programm. Drachenzungen werden sie genannt und kommen in den Geschmacksrichtungen Erdbeere, Apfel, Marille und Kirsche daher. Letztere erinnert eher an Amaretto und harmoniert kaum mit der starken Säure. Die Zuckerkristalle sind fein und halten gut an den veganen Fruchtgummis.

Hitschler, Saure Drachenzungen, 125 g, bei Müller, 1,09 Euro

4 von 6 Punkten





Säureexplosion

Katjes, Saurer Bändermix Foto: Lukas Friesenbichler

Der saure Bändermix von Katjes beinhaltet die Geschmacksrichtungen Cola, Apfel, Erdbeere und Pfirsich. Die Fruchtgummis sind vegan und haben das Prädikat sauer mehr als verdient. Beim Naschen verzieht es einem garantiert das Gesicht. Stirnrunzeln bewirkt hingegen die Verpackung: Das Sackerl reißt beim Öffnen stark ein, und die Zuckerkristalle rieseln heraus.

Katjes, Saurer Bändermix, 200 g, bei Spar, 1,59 Euro

5 von 6 Punkten





Farbverwirrung

Haribo, Basta Pasta Sauer Foto: Lukas Friesenbichler

Haribo nennt seine sauren Bänder Pasta Basta und bietet sie als Mischung in den Geschmacksrichtungen Tropical Passion, Cola, Kirsche und Himbeere. Die Farbgebung ist jedoch nicht besonders intuitiv. Himbeere ist gelb, Kirsche rosa. Geschmacklich kann man die vergleichsweise dicken Fruchtgummis als mittelmäßig bezeichnen– auch was die Säure anbelangt .

Haribo, Basta Pasta Sauer, 175 g, bei Müller, 0,99 Euro

3 von 6 Punkten

(Michael Steingruber, RONDO, 16.8.2022)