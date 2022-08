Unzählige werden nach dem Urlaub aus der Beziehung rauswollen. Foto: Istock/Getty Images

Die Preise steigen, die Inflation ebenso. Viele von uns müssen sich nach der Decke strecken und ziehen um. Der Trend geht ganz klar in Richtung kleinere und günstigere Adressen. "Du tust mir leid", sage ich zu meiner neuen Bekannten, einer Wohnungsmaklerin.

"In meinem ehemaligen Haus stehen derzeit fünf Objekte leer. Die Leute können sich die großzügigen Altbaumieten nicht mehr leisten." – Die Maklerin nippt an ihrem Chardonnay und lächelt: "Da mach dir mal keine Sorgen. Es wird auch in diesem Jahr unzählige Männer und Frauen geben, die nach dem Urlaub dringend aus ihrer Beziehung hinauswollen. Spätestens ab Ende August rennen die mir wieder die Tür ein."

Gefühle versus Realität

Im weiteren Verlauf unseres Gesprächs erfahre ich: Um gut in ihrem Job zu sein, muss meine neue Bekannte nicht nur Raumaufteilungen, HWB-Energieklassen und Provisionsgebühren aufzählen können – gegen Ende des Sommers muss sie vor allem auch Kummerkastentante und Krisenmanagerin sein: "Wenn es unter Paaren zu Schreiduellen oder Handgreiflichkeiten bei Besichtigungen kommt, werde ich streng. Eine der beiden Personen werfe ich dann sofort hinaus."

Die meisten kämen aber ohnehin allein. Oft genug wird zuerst der neue Mietvertrag unterschrieben – und erst dann der bisherigen Lebensliebe das Ende des gemeinsamen Einbauküchentraums mitgeteilt. "Einige Kandidaten hab’ ich schon zum zweiten oder dritten Mal bei mir", erzählt sie.

Sexy Übersiedlungskisten

Singles aufgepasst! Rund um diese Neustartaktivitäten ergeben sich ungeahnte Möglichkeiten. Sobald sich Schönheiten in Ladezonen abmühen: Bleiben Sie dran! Der schwitzende Mann oder die schwitzende Frau mit der Stehlampe in der Hand: Das könnte Ihre Chance auf eine neue große Liebe sein – oder zumindest auf eine schöne Romanze.

Die Erfahrung lehrt: Gerade Menschen, die aus langjährigen Verhältnissen kommen, sind mehr als beziehungswillig. Die Gewohnheit ist ein Hund. So konnten ältere Generationen bei Begräbnissen den Witwer oder die Witwe abgraben. So machen wir es heute auf dem Gehsteig, vor einem Haufen von eilig gepackten Bananenkisten. (Ela Angerer, RONDO, 12.8.2022)