Aber: Den richtigen Zeitpunkt dafür habe ich wohl verpasst. Jahre zu spät auf einen Trend aufzuspringen kommt schließlich der Selbstaufgabe gleich. Treffen Sie mich also demnächst wieder allzeit bereit mit meinem Telefon in der Hand à la "Die glaubt wohl auch, sie ist besonders wichtig".

Nun könnten Sie sagen: So viel entgeht einem schon nicht, wenn man das Handy mal ein paar Minuten wegpackt. Das stimmt. Es ist aber praktisch Gesetz, dass immer dann jemand anruft oder schreibt, wenn ich das Gerät gerade erst wieder verstaut habe. Die Handyhülle mit Schnur löst also mein Problem.

Drei Jahre dürften es inzwischen sein, in denen ich mir denke: Diese praktischen Handyhüllen zum Umhängen – so was brauche ich! Theoretisch ist mein Telefon nie weit weg, entweder es liegt neben mir auf dem Tisch oder hat seinen Platz in der Handtasche. Bin ich aber unterwegs oder gehe spazieren, baumelt es meist locker in der Hand, weil ich Musik, Podcasts oder Sprachnachrichten (ja, diese Generation!) höre.

Kontra

von Alexander Amon

So wichtig uns das Smartphone auch ist, so oft ist es einfach nur im Weg. Trotzdem wollen wir es immer in Griffreichweite haben, aus Angst, wir könnten etwas verpassen. Bei den sich ständig nach oben verändernden Abmessungen der digitalen Wegbegleiter gestaltet sich dieser Verstauvorgang jedoch zunehmend schwierig.

Bei eng geschnittenen Jeans kennen das Problem auch Männer, die sich deshalb peinliche Taschen oder Bauchsackerln um die Schulter hängen, um ihr Megaphone Pro XXL sicher deponieren zu können.

Die umgehängten Handyhüllen, die vor allem Frauen ansprechen sollen, haben allerdings in den letzten Jahren den Modevogel abgeschossen. Die Plastikhülle, die an unterschiedlich elegant verzierten Schnüren um den Hals hängt, sieht in keiner Situation elegant oder modisch aus. Es zeigt nur eines sehr deutlich: Die Trägerin nimmt ihr Handy eindeutig zu wichtig, und die verzweifelte Modebranche zerschellt einmal mehr krachend an solch absurden Bedürfnissen. (RONDO, 15.8.2022)