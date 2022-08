Mittlerweile laufen hier aber (auch) die Stars und Profis. 2011 siegten mit Kilian Jornet (Spanien) und Ellie Greenwood (Großbritannien) erstmals Teilnehmende aus Europa. Die aktuelle Bestzeit hält aber der US-Langstreckenrekordläufer Jim Walmsley – er lief die 161 Kilometer im Jahr 2018 in 14:09:28.

Superstars laufen aber in anderen Welten. Nicht nur was die Zeiten, sondern auch was die Starts an sich angeht. Denn dass ein Kilian Jornet zuerst Qualifikationszeiten schaffen muss, um überhaupt an einer Startplatzlotterie teilnehmen zu dürfen, ist wohl eher unwahrscheinlich.

Wobei die Quali-Zeiten auch für versierte, sehr gute Hobbyläufer wie Wolfgang Kölli zu schaffen sind. Doch dann wird es rasch eng. Sehr eng.