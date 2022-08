[International] Al-Kaida-Chef Al-Zawahiri bei US-Drohnenangriff in Afghanistan getötet

[Web] Breitbandausbau: 1,7 Millionen Haushalte in Österreich warten auf schnelles Internet

[Ukraine-Livebericht] Erstes Schiff mit Getreide aus der Ukraine auf dem Weg in die Türkei

[Kultur] Maxim Biller kritisiert Eva Menasse: Kann man links und jüdisch sein?

[Panorama] Gedenken an Lisa-Maria Kellermayr in Wien, Linz, Wels und Graz

Aufstand im Mühlviertel: Bürger:innen wehren sich gegen den geplanten Bau eines 330-Betten-Hotels in ihrem 150-Einwohner-Dorf im Böhmerwald

[Inland] Transitforum-Obmann: "Das ist reine Augenauswischerei der ÖVP"

[Jobgespräch] Krankenpfleger: "Die beste Entscheidung meines Lebens"

[Wetter] Entlang der Alpennordseite bleibt es mit lokalen Schauerzellen unbeständig, die hier schon ab den Vormittagsstunden auftauchen können. Sonst überwiegt meist der Sonnenschein und erst am Nachmittag bilden sich im Bergland und im Süden stärkere Quellungen und nachfolgend Schauer und lokale Gewitter. Etwas stabiler dürfte sich das Wetter in Vorarlberg und im Tiroler Oberland zeigen. Der Wind weht schwach aus West bis Nordwest, auch die Schauer- und Gewitterzellen ziehen nur langsam. In der Früh hat es zwischen 10 und 19 Grad, am Nachmittag 24 bis 30 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Internationaler Tag des Gedenkens an den Genozid an Sinti und Roma.