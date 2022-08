Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

In dieser Folge widmen sich die Blogger wieder der letzten Meisterschaftsrunde. Die Austria holte den ersten Punkt der Saison dank eines 1:1 gegen den LASK. Rapid siegte in Klagenfurt und führt nun sogar die Tabelle an. Ist das das Jahr der "Mission 33", einer Erfolgsgeschichte, die zum 33. Meistertitel führen soll? Die Veilchen feierten in der vergangenen Woche auch Vertragsverlängerungen von Matthias Braunöder und Lucas Galvao. Und: Die Brust ist nicht mehr blank. Frankstahl ist der neue Hauptsponsor der Favoritner. Bei Rapid hingegen zeichnet sich ein Abgang von Emanuel Aiwu ab, Lukas Sulzbacher ist schon weg.

Beim Tippspiel hat Markus den Juli für sich entscheiden können, Stefan muss nun für den Wetteinsatz sorgen. Im August werden die Karten neu gemischt, und alles beginnt wieder von vorne.

Frage der Woche

Ist das das Jahr der "Mission 33" für Rapid? Posten Sie im Forum! (Stefan Novotny, Markus Friebis, 2.8.2022)