Spotify kündigte kürzlich eine Preiserhöhung an. Werden Sie trotzdem dabei bleiben? Welchen Musikstreaming-Dienst nutzen Sie am liebsten?

Bekanntlich hat die CD als Hauptmedium für den Musikgenuss seit längerem ausgedient, und Musikstreaming erfreut sich längst großer Beliebtheit. Die vielen Vorteile davon liegen auf der Hand: Man kann sich so gut wie jedes gewünschte Lied auf Knopfdruck via Handy, Tablet, Laptop und Co anhören, Playlists erstellen, hat auch im Auto eine riesengroße Musikbibliothek zur Verfügung und vieles mehr. Auf Benefits wie diese möchte man, einmal daran gewöhnt, meist nicht mehr verzichten. Doch hält man dem Anbieter seiner Wahl auch die Treue, wenn dieser die Preise erhöht?

Musikstreaming: Bei den zahlreichen Angeboten auf dem Markt hat man die Qual der Wahl. Foto: AP/Jenny Kane

Spotify wird teurer – bleiben Sie dabei?

Spotify ist in Sachen Musikstreaming an vorderster Front: 433 Millionen Nutzerinnen und Nutzer und 188 Millionen zahlende Premium-Kundinnen und -Kunden verzeichnet der Anbieter aktuell. Das Angebot kann sich schließlich sehen lassen: Als Audiostreaming-Dienst sind auf Spotify nicht nur über 70 Millionen Songs durch Kooperationen mit großen Musiklabels wie Universal, Warner und Sony verfügbar, sondern auch zahlreiche Hörbücher und Podcasts.

Am Montag gab das schwedische Unternehmen bekannt, dass es seine Preise erhöhen wird. Konkret betroffen sind die von mehreren Personen gemeinsam genutzten Angebote Spotify Duo und Spotify Family, die ab 1. November jeweils um zwei Euro pro Monat teurer werden.

Streamingdienste: Welcher erfüllt Ihre Bedürfnisse?

Natürlich gibt es nicht wenige Alternativen zum Branchenplatzhirsch Spotify – Tidal, Deezer, Amazon Music Unlimited, Apple Music, Youtube Music und wie sie alle heißen. Es stellt sich jedoch die Frage ob man einen Wechsel und damit den Verlust bereits erstellter Playlists in Betracht zieht – und ob man mit ähnlichen Diensten ebenfalls zufrieden ist.

Ihre Präferenzen, bitte!

Welcher Streaminganbieter ist Ihr Favorit? Sind Sie Spotify-Fan oder von anderen Audiostreaming-Diensten eher überzeugt? Bleiben Sie auch dabei, wenn Ihr bevorzugter Anbieter teurer wird – und warum? Berichten Sie im Forum! (dahe, 2.8.2022)