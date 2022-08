Besser leben Energiesparen leicht gemacht: Was sich wirklich auszahlt

Gas und Strom werden unerbittlich teurer, Abrechnungen und Vorschreibungen nehmen teilweise gruselige Ausmaße an. Auch wenn die Regierung noch Mechanismen zur Abfederung beschließt: Energiesparen wird in Österreichs Haushalten in den nächsten Jahren ein wichtiges Thema bleiben – und auch darüber hinaus, falls die Bekämpfung der Klimakrise jemals ernst genommen wird.

Die neue Folge von "Besser leben" beschäftigt sich mit den vielen Bereichen, in denen wir leicht Energie sparen können – vom Offensichtlichen bis zu gerne übersehenen Themen wie dem ewig aufgeschobenen Abtauen der Gefriertruhe. (red, 4.8.2022)

