Die Vision klingt verlockend: Man steigt in Paris in eine Gondel, macht ein Nickerchen, und in etwas mehr als einer Stunde ist man in Berlin angekommen. Das sind über 1.000 Kilometer in weniger Zeit, als man derzeit für einen Flug zwischen den beiden europäischen Hauptstädten braucht.

Zeleros Hyperloop

Was wie Science-Fiction klingt, ist die Zukunft – zumindest, wenn es nach Zeleros geht, einem spanischen Hyperloop-Unternehmen. Bei Hyperloops handelt es sich im Wesentlichen um Transportprojekte auf der Basis von Gondeln und Röhren, die den Luftwiderstand minimieren und somit das Potenzial haben, Menschen über große Entfernungen hinweg sehr, sehr schnell zu transportieren.

Der Hyperloop von Zeleros soll zu 100 Prozent elektrisch sein. Foto: Zeleros

Die Entwürfe von Zeleros sehen luftverschlossene, unter Druck stehende Gondeln vor, die bis zu 200 Passagiere mit einer Geschwindigkeit von 1.000 Kilometern pro Stunde befördern können. Der Hyperloop von Zeleros soll auch zu 100 Prozent elektrisch sein, was bedeutet, dass er, wenn er mit erneuerbarer Energie betrieben wird, gut für die Umwelt sein könnte.

200 Passagiere sollen mit einer Geschwindigkeit von 1.000 Kilometern pro Stunde transportiert werden können. Foto: Zeleros

Eine flugzeugfreie Zukunft scheint derzeit nicht nur aus Gründen des Umweltschutzes attraktiv. Seit die Nachfrage nach Flugreisen nach der Pandemie wieder gestiegen ist, hat die Luftfahrtindustrie mit Verspätungen, Annullierungen, verlorenem Gepäck und langen Warteschlangen zu kämpfen. Eine Zukunft ohne diesen ganzen Stress scheint in der Tat sehr verlockend zu sein.

Das Unternehmen plant ein globales Röhrennetz. Foto: Zeleros

Nicht nur zwischen Paris und Berlin will Zeleros seine Hyperloop-Strecken bauen. Das Unternehmen plant ein globales Röhrennetz, das die Reisezeiten zwischen Städten auf der ganzen Welt verkürzen könnte. Strecken wie San Francisco – Los Angeles, Paris–Barcelona, Sydney–Melbourne und Boston – Washington, D.C. könnten alle auf unter eine Stunde verkürzt werden.

Wann genau die Pläne von Zeleros in die Tat umgesetzt werden sollen, ist noch nicht bekannt, aber man kann hier mehr über die Pläne des Unternehmens und sein Netz erfahren. (red, 2.8.2022)

Weiterlesen

Italien nutzt EU-Gelder für Test von Hyperloop-Technologie auf Bahnstrecke Padua–Mestre

Reiseführer mit Zugkraft: Mit dem Nachtzug durch Europa

Die Zukunft der Zugreisen: Vom "Hotel auf Schienen" bis zum Hyperloop