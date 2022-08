Die Zahl der Neuinfektionen am Dienstag liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage. Foto: REUTERS/DADO RUVIC

Wien – Am Tag zwei nach dem Ende der Quarantäne-Pflicht für Corona-Positive ist die Zahl der laborbestätigten aktiv Infizierten erstmals seit Ende Juni wieder unter 100.000 gesunken. Exakt 96.555 Menschen galten am Dienstag nach einem PCR-Test als aktive Fälle. Bei den Spitalspatientinnen und -patienten gab es einen leichten Rückgang. Die Ministerien meldeten jedoch 22 Todesopfer in den vergangenen 24 Stunden in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Seit Montag wurden 6.638 Neuinfektionen registriert.

Im Krankenhaus liegen derzeit 1.547 Infizierte, das sind um zwölf weniger als am Montag. 86 Corona-positive Menschen werden auf Intensivstationen betreut, um vier mehr als noch zu Wochenbeginn. Seit vergangenen Dienstag gab es bei den Schwerkranken allerdings einen Rückgang um sieben Covid-Patientinnen und -Patienten.

Zahl der Toten weiterhin hoch

Die 6.638 Neuinfektionen liegen unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (7.175). Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Tag nach dem Quarantäne-Aus 556,3 Fälle pro 100.000 Einwohner.

Sehr hoch ist weiterhin die Zahl der Toten in Zusammenhang mit Covid. Allein 22 Tote wurden seit Montag registriert, in der vergangenen Woche waren es 116 Todesfälle. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 19.140 Tote in Zusammenhang mit dem Virus in Österreich gefordert. Die AGES meldete bereits am Montag mit 20.366 deutlich mehr Verstorbene.

Immer weniger Tests

Immer weniger Österreicher lassen sich auf das Virus testen. Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 102.366 PCR- und Antigen-Schnelltests gemeldet. Davon waren 74.115 aussagekräftige PCR-Tests, neun Prozent fielen positiv aus. Im Schnitt wurden in der vergangenen Woche täglich mehr als 85.000 PCR-Analysen durchgeführt, die Positiv-Rate betrug 8,4 Prozent.

Gegen einen schweren Verlauf der Infektion hilft die Corona-Schutzimpfung. Österreichweit sind am Montag 4.784 Impfungen verabreicht worden, davon waren 3.898 Auffrischungsimpfungen (4., 5. und jede weitere Impfdosis) und 62 Erststiche. Exakt 5.413.484 Menschen und somit 60 Prozent der Österreicher sind gemäß Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) gültig geimpft. Insgesamt haben bisher 331.057 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der letzten Meldung:

Burgenland: 108

Kärnten: 339

Niederösterreich: 950

Oberösterreich: 612

Salzburg: 395

Steiermark: 702

Tirol: 452

Vorarlberg: 212

Wien: 2.868

(APA,red, 2.8.2022)