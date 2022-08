Aktuell werden 1.547 Covid-Erkrankte in Österreichs Krankenhäusern behandelt, 86 davon auf der Intensivstation

Foto: REUTERS/DADO RUVIC

Am Dienstag wurden in Österreich 6.638 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. 22 an Covid erkrankte Menschen sind seit dem Vortag verstorben.

Insgesamt gab es bisher in Österreich 4.755.335 positive Testergebnisse.



Derzeit befinden sich 1.547 mit dem infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung, davon werden 86 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der letzten Meldung:

Burgenland: 108

Kärnten: 339

Niederösterreich: 950

Oberösterreich: 612

Salzburg: 395

Steiermark: 702

Tirol: 452

Vorarlberg: 212

Wien: 2.868

(red, 2.8.2022)