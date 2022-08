Johannes war einer der Kandidaten der vierten Folge der "Liebesg'schichten und Heiratssachen". Foto: ORF/TALK TV/Gustl Gschwantner

Die vierte Ausgabe der "Liebesg'schichten und Heiratssachen" in ORF 2 wurde im Schnitt von 835.000 Zuschauerinnen gesehen. Für das von Nina Horowitz gestaltete Format bedeutet das einen Marktanteil von 34 Prozent. In den jungen Zielgruppen 12-49 bzw.12-29 Jahre lag der Marktanteil bei 20 bzw. 14 Prozent. Damit waren wieder mehr Zuschauerinnen als in Woche drei mit 730.000 Menschen dabei. Folge zwei kam auf 742.000, der Start der neuen Staffel auf 838.00 Zuschauerinnen.

Zeitversetzte Nutzung

Wie nun durch die endgültige Gewichtung der Teletest-Daten inklusive der Nachnutzung sieben Tage nach der Ausstrahlung festgestellt wurde, wird die 26. Staffel des Formats auch stark zeitversetzt genutzt. Die bisherigen "Liebesg’schichten und Heiratssachen"-Ausgaben wurden zeitversetzt von weiteren 73.000 (Folge 1) bzw. 61.000 (Folge 2) Zuschauerinnen verfolgt.

Die nächste Episode des Kultformats mit weiteren sechs Kandidatinnen und Kandidaten, diesmal aus Wien, Niederösterreich, dem Burgenland, Kärnten und Tirol, zeigt ORF 2 am Montag, dem 8. August, um 20.15 Uhr. (red, 2.8.2022)