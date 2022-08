Foto: APA/EXPA/Dominik Angerer

Nyon – Austria Wien hat auf dem Weg in die Gruppenphase der Fußball-Europa-League eine schwierige Aufgabe zugelost bekommen. Die Wiener treffen im Play-off entweder auf Fenerbahce Istanbul oder den 1. FC Slovacko aus Tschechien. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Nyon. Die Austria hat am 18. August Heimvorteil und tritt am 25. August auswärts an. Der Sieger des Duells steigt in die Gruppenphase der Europa League auf, der Verlierer spielt in der Conference League weiter.