Doris Priesching entspannt sich im Strandhaus von "Grace und Frankie", Michael Steingruber erholt sich am besten beim Anblick Montereys und des kalifornischen Küstenstreifens Big Sur in "Big Little Lies". Antonia Rauth sehnt sich in die Welt von "O.C. California". Gianluca Wallisch und Alexander Amon teilen ihre Liebe zu britischen Serien und möchten unbedingt einmal an die Entstehungsorte von "Broadchurch" und "Ted Lasso". Daniela Rom steigt in die Tardis von "Dr. Who" und wünscht sich einfach an einen ganz anderen Ort. Serienreif, der STANDARD-Podcast, präsentiert die besten Serien für die Ferien. (red, 4.8.2022)



