Wahlkampf und Wölfe

Tirol hält an Abschussbescheid für erstes Wolfsrudel im Alpenraum fest

Das Wolfspärchen in Lavant in Osttirol hat offenbar bereits Nachwuchs – WWF fordert daher Stopp der Bejagung und kündigt Beschwerde gegen den Abschussbescheid des Landes an