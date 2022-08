172 Städte in fünf Kategorien bewertet der Global Liveability Index 2022 der Economist Intelligence Unit (EIU) unter anderem nach Stabilität, Gesundheitswesen, Kultur und Unterhaltung, Bildung und Infrastruktur. In den letzten beiden Jahren wurden die EIU-Rankings vor allem durch die Corona-Pandemie beeinflusst, wobei sich Lockdowns und soziale Distanzierungsmaßnahmen auf die Werte für Kultur, Bildung und Gesundheitsversorgung in Städten auf der ganzen Welt auswirkten.

Der Bericht für 2022 scheint eine Rückkehr zu den Trends vor der Pandemie zu signalisieren, obwohl andere Faktoren – insbesondere der Einmarsch Russlands in die Ukraine – dazu geführt haben, dass einige Regionen in der Rangliste zurückgefallen sind.

Welches sind nun die lebenswertesten Städte im Jahr 2022? In den Top Ten liegen die Metropolen Westeuropas und Kanadas an der Spitze, aber auch Australien und Japan rangieren weit oben.

10. Melbourne, Australien (ex aequo)

Foto: EPA/SCOTT BARBOUR

Gesamtbewertung (von 100): 95.1

Obwohl sie in diesem Jahr von Platz acht auf Platz zehn abgerutscht ist, bleibt Melbourne eine der lebenswertesten Städte Australiens – und der ganzen Welt. (Die Stadt belegte sieben Jahre lang in Folge den ersten Platz, bevor sie vor drei Jahren zurückfiel). Die Stadt glänzt mit all den besten Eigenschaften Australiens – kultiviert, stilvoll, freigeistig – und zieht Reisende weiterhin mit ihrer Kunst von Weltrang und ihrer Gastroszene an.

10. Osaka, Japan (ex aequo)

Foto: imago images/Kyodo News

Gesamtbewertung: 95.1

Die drittgrößte Stadt Japans (nach Tokio und Yokohama) wird oft als verstecktes Juwel angesehen. Tatsächlich aber es gibt viele Gründe, warum sie ein lohnenswertes Reiseziel ist. Zunächst einmal ist Osaka in kulinarischer Hinsicht eine besten Städte Japans. Zu den regionalen Spezialitäten, die man unbedingt probieren sollte, gehören Takoyaki (panierte, frittierte Tintenfischbällchen) und Okonomiyaki (gegrillte, herzhafte Pfannkuchen mit einer Vielzahl von Beilagen). Außerdem ist die Stadt für ihre Baseballkultur, die neonbeleuchteten Viertel und die wunderschöne Burg von Osaka bekannt.

9. Amsterdam, Niederlande

Foto: Getty Images/iStockphoto/Yasonya

Gesamtbewertung: 95.3

Man kennt den berühmten zentralen Kanal von Amsterdam, der 2010 zu Recht zum Unesco-Weltkulturerbe ernannt wurde. Dazu kommen ausgedehnte Grünflächen, geschichtsträchtige rote Backsteinfassaden und Museen mit Van-Gogh-Gemälden – ganz zu schweigen von einem unglaublichen Gesundheitssystem – und schon hat man einen der besten Orte zum Leben in Europa.

8. Toronto, Kanada

Foto: REUTERS/Chris Helgren

Gesamtbewertung: 95.4

Toronto hat die Anziehungskraft einer Großstadt ohne die vielen üblichen Nachteile – es ist sauber, sicher, leicht zu erreichen und äußerst freundlich. Das Beste von allem ist, dass die Stadt von Kanadas berühmt Gesundheits- und Bildungssystem profitiert. In der Innenstadt von Toronto gibt es ein pulsierendes Kunst- und Theaterviertel, großartige Restaurants und eine tolle Aussicht auf das Wasser.

7. Frankfurt am Main, Deutschland

Foto: EPA/MAURITZ ANTIN

Gesamtbewertung: 95.7

Frankfurt kletterte in diesem Jahr um beeindruckende 32 Plätze nach oben und landete auf Platz sieben. Die deutsche Stadt ist eines der größten Finanzzentren Europas und zieht daher viele Ausländerinnen und Ausländer an, die einen Arbeitsplatz suchen. Aber auch jenseits der Geschäftsmöglichkeiten gibt es viele Anziehungspunkte wie die weltgrößte Buchmesse, ein Stadtbild, das sowohl glitzernde Wolkenkratzer als auch eine kopfsteingepflasterte Altstadt bietet, und einen der verkehrsreichsten Flughäfen Europas.

6. Genf, Schweiz

Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Gesamtbewertung: 95.9

Obwohl Genf eine der teuersten Städte der Welt ist, beweist die Stadt ihre Lebensqualität mit einer perfekten Bewertung für das Gesundheitswesen (immerhin ist es der Sitz des Roten Kreuzes) und hohen Werten für Stabilität und Infrastruktur. Auch die natürliche Schönheit der Stadt lässt sich nicht verleugnen – sie bietet einen weitläufigen Blick auf die Alpen und das Jura-Gebirge und natürlich den Genfer See.

5. Vancouver, Kanada

Foto: imago/robertharding

Gesamtbewertung: 96.1

Vancouver ist eine gute Mischung aus natürlicher Schönheit und Kultiviertheit. Die Stadt fühlt sich kosmopolitisch an, aber es ist trotzdem einfach, innerhalb der Stadtgrenzen ins Freie zu gehen und den aktiven Lebensstil des Nordwestens zu genießen. Die Capilano-Hängebrücke in Nord-Vancouver ist immer eine beliebte Attraktion, ebenso wie der Stanley Park (für Einheimische und Besucherinnen und Besucher gleichermaßen). Vor allem aber sind die Menschen hier so freundlich, dass man sich fast sofort wie zu Hause fühlen kann.

3. Calgary, Kanada (ex aequo)

Foto: REUTERS/Todd Korol

Gesamtbewertung: 96.3

Calgary ist ein weiterer Ort, an dem Natur und Stadtleben Hand in Hand gehen. Von fast jedem Ort der Stadt kann man die Berge sehen, und Naturwunder wie der Lake Louise und der Banff National Park sind nur ein paar Stunden entfernt. Kulinarische und kulturelle Veranstaltungen gibt es in der Stadt zuhauf – die Calgary Stampede ist ein Beweis dafür.

3. Zürich, Schweiz (ex aequo)

Foto: REUTERS/Arnd Wiegmann

Gesamtbewertung: 96.3

Die größte Stadt und das wirtschaftliche Zentrum der Schweiz mag auf den ersten Blick eindimensional erscheinen und den Ruf haben, hypereffizient und streng zu sein. Die Tatsache, dass man hier makellose Straßen und immer pünktliche Züge vorfindet, stimmt – aber die Stadt ist voller Überraschungen. Im Sommer schwimmen die Einwohner in der Limmat, spielen Volleyball in den Parks und fahren mit dem Fahrrad zum Eisessen. Zürich ist auch so etwas wie ein Paradies für junge Kreative, was bedeutet, dass man hier viele Kunstgalerien und fantastische Restaurants finden kann.

2. Kopenhagen, Dänemark

Foto: APA/AFP/Ritzau Scanpix/OLAFUR STEINAR GESTSSON

Gesamtbewertung: 98

Trotz seines Rufs, hochmoderne Restaurants und Hotels hervorzubringen, hat Kopenhagen einen zeitlosen Charme, der dazu führt, dass man immer wieder zurückkehren möchte. Der skurrile Tivoli-Garten aus der Zeit um 1800 stellt alle anderen Vergnügungsparks in den Schatten, während die Bohème-Gemeinde Christiania für viele ein Traumland ist. Die Stadt ist teuer, aber man braucht nicht unbedingt eine dicke Brieftasche, um sie zu genießen. Öffentliche Parks und kostenlose Galerien gibt es im Überfluss, und die Infrastruktur macht sie zu einer der fahrradfreundlichsten Städte der Welt.

1. Wien, Österreich

Foto: imago/Volker Preußer

Gesamtbewertung: 99.1

Letztes Jahr fehlte Wien unter den Top Ten – die Gründe dafür sind bekannt: Stichwort Pandemie und die damit einhergehenden Lockdowns. Aber dieses Jahr hat sie den Spitzenplatz zurückerobert – eine Position, die sie auch 2018 und 2019 innehatte. Die Stadt erhielt in fast jeder Kategorie eine perfekte Punktzahl und profitiert von einer blühenden Kunst- und Kulturszene sowie einem hervorragenden Gesundheits- und Bildungssystem. Siehe auch Wien erhält "Economist"-Titel als lebenswerteste Stadt zurück. (red, 4.8.2022)

Weiterlesen

Das sind die friedlichsten Länder der Welt

"Time Out"-Index: Die zehn besten Städte der Welt 2022

Die elf schönsten unter den größten Mittelmeerinseln

Elf coole Meeresschwimmbecken in Europa