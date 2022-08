19.55 RUNDES LEDER

Uefa Champions League: Dynamo Kiew gegen Puntigamer Sturm Graz Live aus Łódź. Oliver Polzer kommentiert, Christian Diendorfer moderiert und Herbert Prohaska sowie Roman Mählich analysieren. Bis 22.10, ORF 1

20.15 BEZIEHUNGSDRAMA

Was gewesen wäre (D 2019, Florian Koerner von Gustorf) Die Ärztin Astrid (Christiane Paul) fährt mit ihrer neuen Liebe (Ronald Zehrfeld) für ein Wochenende nach Budapest. Dort begegnet sie nach 30 Jahren ihrer Jugendliebe (Sebastian Hülk). Florian Koerner von Gustorf trat bisher vor allem als Produzent für Christian Petzold (Undine) in Erscheinung. Für sein Debüt verfilmte er den Roman von Gregor Sander. Bis 21.40, Arte

Astrid (Christiane Paul) trifft ihre Jugendliebe wieder, nicht ohne Konsequenzen – "Was gewesen wäre", 20.15 Uhr, Arte. Foto: Flare Film / Reinhold Vorschneider

20.15 DOKUMENTATION

Sex, Porno und die Freiheit der anderen – Was von der sexuellen Revolution blieb Filmemacher Florian Kröppel und Kurt Langbein über Befreiung, moralische Fesseln, die Suche nach Identität und neue Prüderie. Sie haben mit jungen und alten Menschen über ihre Erfahrungen gesprochen und besuchen auch die Sexualtherapeuten Ute und Johann Giffey. Bis 21.05, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Heimat Österreich: Bergleben auf der Bischofsmütze Die Bischofsmütze ist einer der prägnantesten Gipfel im Gosaukamm des Dachsteinmassivs. Christian Papke begleitet Menschen wie den Bergretter Blasius Rettenwender und zeigt das Leben hier in diese Naturkulisse. Bis 21.05, ORF 3

20.15 SCI-FI

Waterworld (USA 1995, Kevin Reynolds) Dass jemand seine Körperflüssigkeiten zu Trinkwasser umwandelt, anstatt das weltumspannende Meer zu seinen Füßen in die Aufbereitungsanlage zu füllen, mag unverständlich erscheinen. Auch kann einen das Machogehabe des Kiemenmannes nerven. Für Freunde von Sci-Fi-Fantasiewelten ist Waterworld dennoch ein Spaß. Bis 22.50, ATV 2

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Der Ozean – Oase des Lebens Doku über Buckelwale, die ihre lange Wanderung in antarktischem Gewässer beginnen. Seekühe, die sich in den seichten Lagunen der Bahamas von Putzerfischen verwöhnen lassen. Seehunde, die durch Kelpwälder vor der Küste Kaliforniens ihrer Beute hinterherjagen. Bis 21.10, Servus TV

21.05 DOKUMENTATION

Penissimo Nach Viva la Vulva beschäftigt sich Gabi Schweiger in ihrer Dokumentation Penissimo mit dem männlichen Gegenstück des weiblichen Geschlechtsorgans: dem Penis. Wie kam es, dass ein – oft sehr unscheinbares – Organ zu einem Symbol für Macht und Ohnmacht werden konnte?

Bis 22.00, 3sat

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Chile – Linksruck in Südamerika Julieta Rudich reist in das aufgewühlte Land, in dem in den vergangenen Jahren die Kluft zwischen Arm und Reich enorm gewachsen ist. Ab 23.05 Uhr folgt im Weltjournal+ Die Doku Amazonas – Apokalypse im Regenwald. Bis 23.55, ORF 2