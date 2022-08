Pelosis wurde in Taipeh mit Spannung erwartet. Foto: AP / Chiang Ying-ying

Taipeh – Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi ist am späten Dienstagabend (Ortszeit) in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh gelandet. Der Besuch war im Vorfeld bereits sehr umstritten. China hatte mit Konsequenzen gedroht, sollte Pelosi die geplante Reise tatsächlich antreten. Um nicht das territorial umstrittene südchinesische Meer überqueren zu müssen war Pelosis Flugzeug von Malaysia kommend östlich der Philippinen nach Norden geflogen.

Zuvor waren einem Insider zufolge mehrere chinesische Kampfflugzeuge nahe der Grenzlinie in der Straße von Taiwan geflogen. Zudem patrouillieren chinesische Kriegsschiffe seit Montag in der Nähe der inoffiziellen Pufferzone in der Meerenge. Der Status Taiwans ist einer der Hauptkonfliktpunkte zwischen den USA und China.

US-Kriegsschiffe in Stellung

Auch die USA hatten vier Kriegsschiffe in die Gewässer östlich von Taiwan entsendet, darunter den Flugzeugträger USS Ronald Reagan. Aus der US-Marine hieß es, es gehe dabei um einen Routineeinsatz. Obwohl die Schiffe in der Lage seien, auf alle Eventualitäten zu reagieren, handle es sich um normale, routinemäßige Einsätze, sagte ein Beamter, der namentlich nicht genannt werden wollte. Zum genauen Standort der Kriegsschiffe wollte er sich nicht äußern.

China hatte seit Wochen gegen eine Reise Pelosis nach Taiwan protestiert und hat am Montag mit ernsthaften Konsequenzen gedroht. Ein Sprecher des Außenministeriums sagte, das Militär werde nicht tatenlos zusehen, wie Pelosi in Taiwan eintreffe. Ein Besuch hätte ungeheure politische Auswirkungen. Welche Konsequenzen konkret zu erwarten wären, führte der Sprecher nicht aus.

Die USA unterhalten zwar wie viele andere Staaten mit Rücksicht auf China keine formalen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Sie unterstützen das Land jedoch mit militärischer Ausrüstung und sind dessen wichtigster Lieferant von Rüstungsgütern.

Warnungen aus dem Kreml

Auch der Kreml warnte die USA, dass ein Besuch Pelosis in Taiwan die USA auf Kollisionskurs mit China bringen und Spannungen in der Region provozieren würde. "Wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob sie nun dorthin reist oder nicht, aber alles an dieser Reise und der mögliche Besuch in Taiwan ist reine Provokation", zitierte Reuters am Dienstag Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

Kurz vor dem erwarteten Besuch von Pelosi haben unbekannte Hacker die Website der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen lahmgelegt. Das Präsidialamt in der Hauptstadt Taipeh bestätigte einen Ausfall für rund 20 Minuten am Dienstagnachmittag. Es seien Gegenmaßnahmen ergriffen worden, so dass die Website nun wieder normal funktioniere. (APA, Reuters, miwi, 2.8.2022)