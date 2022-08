Wien – Möbelhändler XXXLutz erzählt in der neuen Kampagne von Demner, Merlicek & Bergmann zum 77. Jubiläum den Österreichern und Österreicherinnen Märchen im Werbeblock. Ixi wrd darin als Rotkäppchen von Papa Putz in einer Wolfsmaske von Crea Fx Special Effects auf die Jubiläumsangebote aufmerksam gemacht, Mama Putz fragt das Spieglein an der Wand, wer es am schönsten hat im ganzen Land und Putzi Putz ist als Ritter zu sehen, der Rapunzel und Schneewittchen nicht auseinanderhalten kann. Die Botschaft: Bei den Prozenten werden keine Märchen erzählt.

Die Kampagne wurde von DMB. gemeinsam mit der Produktion Film Factory, Tonstudio Holly und Soundfeiler realisiert. (red, 2.8.2022)