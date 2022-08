Dinamo Zagreb gewinnt auch dank Robert Ljubicic. Foto: IMAGO/Matija Habljak/PIXSELL

Lissabon – Diese Partie dürften auch das Umfeld des SK Sturm Graz mitverfolgt haben: Benfica Lissabon besiegte im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde zur Fußball-Champions-League im heimischen Estadio da Luz Midtjylland 4:1 (3:0). Stürmer Goncalo Ramos mit einem Triplepack (17.,33.,61.) und Enzo Fernandez (41.) trafen für die Portugiesen, Pione Sisto (78./Elfmeter) gelang das Ehrentor der Dänen. Sollte Sturm sich gegen Dynamo Kiew durchsetzen, wartet im Play-off wohl Benfica.

Österreichs Vizemeister trifft in der Qualifikation der Königsklasse am Mittwoch in Lodz und am 9. August in Graz auf Dynamo Kiew. Scheiden die "Blackys" in der 3. Qualirunde aus, hat man einen Platz in der Gruppenphase der Europa League sicher.

Ein Erfolgserlebnis gab es unterdessen für Robert Ljubicic und seinem Club Dinamo Zagreb. Der kroatische Meister gewann sein Hinspiel beim bulgarischen Champion Ludogorez Rasgrad mit 2:1 (2:1). Der 23-jährige Österreicher, der in Zagreb zum Linksverteidiger umgeformt wurde, kam nach neun Minuten am linken Flügel frei zum Ball und spielte einen scharfen Querpass, den Ludogorets-Keeper Sergio Padt unglücklich ins eigene Tor zum 0:2 abfälschte.

Der AS Monaco und PSV Eindhoven mit dem Wiener Philipp Mwene (bis zur 75. Minute) trennten sich 1:1 (0:1). (APA, 2.8.2022)