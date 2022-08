Die Entertainer danken Kellermayr in der Pro7-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" für ihre Treue und ihr Engagement

Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt trauern um die Ärztin Lisa-Maria Kellermayr. Foto: APA/dpa/Marius Becker

Wien/Berlin – Die deutschen Entertainer Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (38) haben an die Ärztin Lisa-Maria Kellermayr erinnert, die am Freitag Suizid beging. Die beiden widmeten ihre ProSieben-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" ihrer "langjährigen Wegbegleiterin", wie es zum Beginn der Show am Dienstagabend hieß.

Fan von Joko & Klaas

Sie war Fan von Klaas Heufer-Umlauf und seiner Show mit Joko Winterscheidt. In der Küche ihrer Ordination hat sie später Fotos und Autogramme gepinnt. Die Ärztin sei oft Gast in den Sendungen von Joko und Klaas gewesen, hieß es im Beitrag der beiden Entertainer. Während der Corona-Pandemie sei sie engagiert "für die Notwendigkeit der Impfung" eingetreten und somit ins Visier von radikalen Corona-Leugnern und sogenannten Querdenkern geraten.

Kellermayr habe "regelmäßig explizite und detaillierte Morddrohungen" erhalten und der Betrieb ihrer Praxis sei immer wieder gestört worden. Ihr Ruf nach Hilfe sei "bei den zuständigen Behörden auf Unverständnis und Untätigkeit" gestoßen, hieß es weiter in dem Beitrag. Die Polizei in Österreich hatte sich gegen Vorwürfe gewehrt, zu lax reagiert zu haben.

"Dr. Lisa-Maria Kellermayr war oft zu Gast in unseren Sendungen, kannte jede unserer Shows und nahm sich Urlaub, um unsere Produktionen besuchen zu können. Urlaub von ihrem Beruf als Ärztin in Österreich. Während der Covid-19-Pandemie tritt sie engagiert für die Notwendigkeit der Impfung ein. ... und gerät damit ins Visier von radikalen Coronaleugnern und 'Querdenkern'", hieß es in dem Gedenktext.

"Danke für dein Engagement"

"In den folgenden Wochen und Monaten erhält Lisa regelmäßig explizite und detaillierte Morddrohungen. Immer wieder wird der Betrieb ihrer Praxis gestört. Lisas Ruf nach Hilfe stößt bei den zuständigen Behörden auf Unverständnis und Untätigkeit. Im Juni dieses Jahres muss Lisa aufgrund der zunehmenden Bedrohung ihre Praxis schließen. Sie fühlt sich alleine gelassen – und ist es auch. Am 29. Juli 2022 findet man Lisa tot in ihrer Praxis. (...) Wir trauern um Dr. Lisa-Maria Kellermayr. Danke für deine Treue. Danke für deinen Applaus. Danke für dein Engagement." (APA, red, 3.8.2022)