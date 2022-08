Was für die einen zu den schönsten gemeinsamen Zeiten des Jahres zählt, ist für andere belastend oder ein Anlass für Konflikte. Wie ist das bei Ihnen in der Beziehung?

Kaum eine Zeit des Jahres weckt bei Menschen so hohe Erwartungen wie der bevorstehende Urlaub. Man hat ja schließlich monatelang gearbeitet und sich ein paar Wochen Auszeit verdient. Endlich kommt die Phase der Entspannung, des Genießens und des Erlebens – auch für die Beziehung bleibt nun wieder mehr Zeit. Was im Alltag oft untergeht, kann im Urlaub quasi aufgeholt werden, so der Wunsch vieler.

Romantische Stunden am Strand? Nicht immer ist die Stimmung in der Beziehung im Urlaub auf ihrem Höhepunkt. Foto: imago images/McPHOTO

Und doch ist die Urlaubszeit, vielleicht gerade wegen der hohen Erwartungen, für viele mit Stress verbunden. Wer verreist muss schon vorab einiges organisieren, häufig ist die Vorbereitung zeitintensiv und nervenaufreibend. Erst einmal angekommen, können mehrere Faktoren, wie abfallender Stress, extreme Hitze, schlechter Schlaf oder unterschiedliche Vorstellungen, das Urlaubsglück trüben.

Viel gemeinsame Zeit

Auch für Paare, die im Alltag wenig Zeit für die Beziehung haben, kann der Urlaub belastend werden – plötzlich wieder sehr viel Nähe zum Partner oder zur Partnerin zu haben ist ungewohnt. Die Erwartungen an das Gegenüber, aber auch an einen selbst können zu Unzufriedenheit, Spannungen und letztlich zu Konflikten führen. Für Paare mit Kindern sieht ein Urlaub meist noch einmal anders aus – romantische Stunden zu zweit sind ohnehin eine Ausnahme, wie auch "Dr.Manhattan" weiß:

Viele Paare können die Zeit im Urlaub dennoch genießen und finden auch wieder näher zueinander. Gemeinsame Aktivitäten, neue Inputs und gute Gespräche können die Verbindung zueinander und die Beziehung stärken.

Wie ist das bei Ihnen?

Wie erleben Sie die Urlaubszeit als Paar? Stärkt die gemeinsame freie Zeit die Beziehung eher, oder birgt diese Konfliktpotenzial? Wie gehen Sie mit Unstimmigkeiten im Urlaub um? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 5.8.2022)