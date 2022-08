Meteorologe will erklären, was eine Erwärmung von ein paar Grad bedeuten würde

Foto: P7S1P4

Wien – Ab Sonntag, 7. August, 20.05 Uhr in Sat.1 Österreich, erforscht die neue fünfteilige Dokureihe "Gradwanderung– Das Klimamagazin mit Manuel Kelemen" wöchentlich die Ursachen und Umstände der Klimakrise.

Manuel Kelemen, Meteorologe der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe, will darin erklären, was eine Erwärmung von ein paar Grad bedeuten würde. In der ersten Folge behandelt Kelemen geht es um den stetigen Anstieg der Temperaturen und warum rasches Eingreifen gerade jetzt von größter Bedeutung ist.

"Unsere Welt ist im Wandel – viel zu lange wurde dabei einfach nur zugeschaut und ignoriert, dass dieser Wandel auch Gefahr bedeutet. Mit 'Gradwanderung' wollen wir unseren Beitrag leisten und zur Sensibilisierung beitragen. Aufzeigen, was genau auf dem Spiel steht, wenn wir so weitermachen wie bisher", sagt Manuel Kelemen. (red, 3.8.202)