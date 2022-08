Sie sind ein Phänomen, das seit Anfang der Nullerjahre boomt und in Sachen Länge irgendwo zwischen Spielfilm und Serie mit mehreren Staffeln angesiedelt ist: Miniserien. Unter einer Miniserie versteht man ein Format, das in mehreren voneinander getrennten Episoden einer einzigen Staffel eine abgeschlossene Geschichte erzählt. Zu unterscheiden ist hier zwischen Miniserien, die von Anfang an produktionstechnisch auf diese kurze Form ausgelegt waren, und Serien, die einfach nach einer Staffel aus diversen Gründen nicht verlängert wurden.

Kurz und knackig: "Das Damengambit" zählt zu den beliebtesten Miniserien. Foto: PHIL BRAY/NETFLIX

Spannende Storys, in wenigen Episoden erzählt

Sehr viel Story wird also bei Miniserien auf nur wenige Folgen komprimiert – Langeweile kommt da selten auf. So gab es auch in den letzten Jahren zahlreiche gute Beispiele für von der Kritik und dem Publikum gefeierte Miniserien, und das quer durch sämtliche Genres.

Zu nennen wäre hier etwa "Das Damengambit": Die Geschichte eines Waisenmädchens, das zur professionellen Schachspielerin wird, kam mit gerade einmal sieben Episoden aus und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter einen Golden Globe als beste Miniserie. Eines der jüngeren Beispiele für eine populäre Miniserie ist "Inventing Anna", die wahre Geschichte der mittellosen Hochstaplerin Anna Sorokin, die New Yorks High Society erfolgreich um mehrere Hunderttausend Dollar betrog.

Dramatischere Kost ist "When They See Us", eine Miniserie über einen realen Justizskandal um fünf afroamerikanische Teenager, die unschuldig einer Vergewaltigung angeklagt wurden. Mit fünf Episoden besonders kurz ausgefallen ist "Mildred Pierce", eine Miniserie über eine überfürsorglich sich aufopfernde Mutter während der Weltwirtschaftskrise. Ein umfassender Science-Fiction-Roman aus der Feder von Stephen King, heruntergebrochen auf eine Miniserie, ist wiederum "The Stand – Das letzte Gefecht". Und das sind nur ein paar Beispiele aus dem weiten Feld der kurzen, aber hochspannenden Serienkost.

Miniserien: Ihre Empfehlungen, bitte!

Welche Miniserie hat Sie vollkommen in den Bann gezogen – und welche war für Sie unbefriedigend? Von welcher Miniserie hätten Sie sich eine Fortsetzung gewünscht? Und gibt es Serien, von denen zwar erst eine Staffel vorliegt, bei denen Sie aber endlich erfahren möchten, wie es weitergeht? Berichten Sie im Forum! (dahe, 4.8.2022)