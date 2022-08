Foto: imago images/Bluegreen Pictures

Tizi ist chinesischer Social-Media-Star. Die junge Dame erlangte Online-Berühmtheit durch ihren live gefilmten Verzehr von seltenen Tieren. Nach ihrem letzten Video droht der jungen Frau jetzt jedoch eine längere Haftstrafe.

Verzehr vor der Kamera

Wie am Montag die Landwirtschaftsbehörde der chinesischen Millionenstadt Nanchong berichtete, ermittelt gerade die Polizei gegen Tizi, da sie in einem ihrer letzten Videobeiträge einen Weißen Hai aß. Davor legte sie sich noch neben ihn, um zu zeigen, dass er größer ist als sie selbst. Nach dem fachmännischen Zerlegen und Marinieren grillt sie den Hai. Das Tier steht allerdings seit dem Jahr 2000 auf der Roten Liste bedrohter Arten der Weltnaturschutzunion IUCN, allein der illegale Besitz solcher Tiere wird mit bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe geahndet.

Wo sie den Hai gekauft hat, ist bis jetzt unklar. Chinesischen Medien gegenüber bestätigte Tizi, den Hai auf "legalem Weg" gekauft zu haben. Dem widersprach die Landwirtschaftsbehörde allerdings umgehend. Die Aussage der Frau passe nicht "zu den Fakten", ist zu lesen.

Außerhalb von China ist die Videobloggerin zwar nicht so bekannt, auf den lokalen Social-Media-Plattformen Douyin und Kuaishou sammelte die Frau in den letzten Jahren allerdings knapp acht Millionen Fans. Bisher landeten etwa Tiere wie Krokodile oder Strauße auf ihrem Teller.

Hai-Sterben

Chinesische Food-Bloggerinnen und Food-Blogger stehen schon lange in der Kritik. Immer wieder werden etwa noch lebende Tiere gegessen oder so zubereitet, dass das Tier unnötig leiden muss. Haie hatten in den letzten Jahren jedoch andere Feinde. Besonders die industrielle Langleinen-Fischerei und das Hai-Finning, bei dem das Tier nur wegen der Rückenflosse gefangen wird, waren in den vergangenen Jahrzehnten hauptverantwortlich für die zunehmende Dezimierung verschiedener Hai-Arten. (red, 3.8.2022)