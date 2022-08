Auf mehr als 60 Grad steigt das Thermometer am Center Court. Foto: APA/EXPA/JFK

Wien – Beim neu ins Leben gerufenen Nations Cup am Wiener Heumarkt wartet auf die Beach-Volleyball-Protagonisten neben dem Sportlichen eine weitere große Herausforderung. Ab dem heutigen Mittwoch steigen die Temperaturen wieder deutlich jenseits der 30-Grad-Marke an. Die eintretende Hitzewelle führt am Center Court zu extremen Bedingungen, die Belastung für Athletinnen und Athleten ist enorm.

Turnierarzt Martin Gruber äußerte trotz der hohen Temperaturen keine gesundheitlichen Bedenken: "Das sind Leistungssportler, die sind es gewohnt, den Sport in der Hitze auszuüben", sagte Gruber im Gespräch mit der APA am Montag. Dennoch habe er durchaus Respekt vor den Auswirkungen auf die Sportlerinnen und Sportler. Je stärker die Hitze, desto sensibler müsse auch kontrolliert werden, wie nah die Akteure an die Belastbarkeitsgrenze kommen, um einen Hitzeschlag oder einen Hitzekollaps zu vermeiden.

Prekär werde die Situation erst, wenn die Körperkerntemperatur stark ansteigt. Dann müsse der Turnierarzt schnell reagieren und eingreifen. "Meine Aufgabe ist es, bei entsprechenden Zeichen zu handeln. Bei 39 Grad Körperkerntemperatur werde ich hellhörig, bei 40 Grad nehme ich den Spieler aus dem Spiel", stellte Gruber klar.

An die kalte Dusche denken

Um den Hitzestau im Körper möglicht gering zu halten, sollten vor, während und nach den Spielen Vorkehrungen getroffen werden. "Ausreichend Flüssigkeitszufuhr und regelmäßiges Kühlen ist unumgänglich. Abseits des Courts ist ausreichend Ruhe und Schlaf sowie das Aufhalten in schattigen Räumen mit gemäßigten Temperaturen wichtig", erklärte Gruber.

Direkt am Center Court entsteht bei den hohen Temperaturen eine Art Hitzestau. Beispielsweise wurden bei der WM 2017 auf der Donauinsel, bei ähnlichen Außentemperaturen wie diese Woche, am Spielfeld 67 Grad gemessen. Außerdem kann die Temperatur des Sandes dabei zur Problematik werden.

Aber auch die Fans kommen ordentlich ins Schwitzen. Vor allem die Plätze nah am Court sind weitestgehend von der Sonneneinstrahlung betroffen. Für die Zuseher hatte Gruber ebenfalls einige Empfehlungen parat: "Regelmäßig Schattenplätze aufsuchen, ausreichend trinken und bestmöglich auf Alkohol verzichten."

Die teilnehmenden ÖVV-Athleten sehen die Thematik um die hohen Temperaturen relativ gelassen. Robin Seidl habe sich früher immer schwer getan, bei praller Sonne zu spielen, mittlerweile sich aber vor allem mental besser darauf eingestellt: "Ich denke gar nicht an die Hitze, ich gehe einfach ins Match, sehe den Ball und spiele." Auch Martin Ermacora und Moritz Pristauz arbeiteten mit ihrem Mentaltrainer speziell an diesen Situation und haben sogar einen speziellen Trick auf Lager. "Im Vorfeld eines Spiels kalt duschen, die Kälte einspeichern und wenn dir dann am Court richtig heiß ist, an die kalte Dusche zurückdenken. Das sorgt innerlich für Abkühlung", sagte Ermacora. (APA, red, 3.8.2022