Auf 1:5 in Orlando folgte 4:5 gegen Colorado Rapids – Nach wievor auf Rang sechs in Gesamttabelle

Hat gerade ein Abwehrproblem: Gerhard Struber. Foto: AP/Eduardo Munoz Alvarez

New York – Trainer Gerhard Struber und seine Mannschaft New York Red Bulls haben in der nordamerikanischen Fußballliga Major League Soccer (MLS) zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage fünf Tore kassiert.

Einem 1:5 in Orlando folgte am Dienstag eine 4:5-Heimniederlage gegen Colorado Rapids. Die Roten Bullen liegen unverändert auf Rang vier der Eastern Conference, auf Rang sechs gesamt. (APA, 3.8.2022)