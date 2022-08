Aktuell werden 1.464 Covid-Erkrankte in Österreichs Krankenhäusern behandelt, 79 davon auf der Intensivstation

Die Zahl der Neuinfektionen liegt damit wieder über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (7.175). Foto: APA / HERBERT NEUBAUER

Wien – Bisher gab es in Österreich 4.763.810 positive Testergebnisse. Mit dem Stand vom Mittwoch, 9.30 Uhr, sind österreichweit 19.151 Personen, elf mehr als in Meldung von gestern (19.140 Tote), mit einer Sars-CoV-2 Infektion verstorben. 4.650.435 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.464 mit dem Coronavirus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 79 auf Intensivstationen betreut.



Neuinfektionen in den Bundesländern seit der letzten Meldung:

Burgenland: 298

Kärnten: 302

Niederösterreich: 2.221

Oberösterreich: 1.156

Salzburg: 363

Steiermark: 877

Tirol: 372

Vorarlberg: 142

Wien: 2.744





(red, 3.8.2022)