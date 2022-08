In dieser Galerie: 3 Bilder Christoph Strasser erleichert im Ziel. Foto: Rory Kemper/Apidura Gewaltig: 40.000 Höhenmeter machte Strasser in den neun Tagen. Foto: Specialized Ab und zu gab es Weißbrot von der Tankstelle. Foto: privat

Burgas – Extremradsportler Christoph Strasser hat sich bei seiner ersten Teilnahme am Transcontinental Race (TCR) den Sieg gesichert. Der Steirer erreichte am Mittwoch nach 9 Tagen und 14 Stunden mit mehr als 40.000 Höhenmetern in den Beinen als Erster das Ziel des Selbstversorgungsrennens quer durch Europa. Der Bewerb führte diesmal über 4.500 km von Geraardsbergen (BEL) nach Burgas (BUL).

Der Steirer feierte beim TCR eine Premiere, war er doch seit vorletzten Sonntag ganz auf sich alleine gestellt. Schlafen im Schlafsack oder über eine Woche ohne Dusche gehören jetzt wieder der Vergangenheit an. Der große Unterschied vom TCR zu allen bisherigen Rennen war: Betreuer waren immer an seiner Seite. Das war beim TCR, dem größten "Unsupported"-Rennen Europas, anders. "Es ist hier keine Unterstützung erlaubt. Ich musste die Routenplanung selbst machen, Quartiere zum Schlafen suchen, Essen selbst kaufen – meist in Tankstellen, Defekte am Rad beheben. Diese Erfahrung hier war unglaublich. Aber am meisten bin ich nach ganz vielen Tiefs über die starke Konkurrenz erstaunt. Das Podium hier könnte jederzeit das RAAM gewinnen", sagte Christoph vor seiner Zielankunft.

Von Beginn orientierte sich Strasser an der Taktik, in den ersten Tagen möglichst viel zu schlafen. "Das ist natürlich relativ, denn vom Startsonntag eine Woche hindurch hielt ich mich brav an die drei Stunden Schlaf pro Nacht. Erst in den letzten Tagen reduzierte ich auf eine Stunde, da ich die Chance auf den Sieg witterte. Insgesamt habe ich vier Mal in Hotels und vier Mal im Schlafsack – auf Wiesen, in einem Buswartehäuschen in Tschechien oder auf einer Terrasse eines Einkaufszentrums geschlafen", so Strasser.

Tiefschläge, wie Defekte, blieben natürlich nicht erspart: "Ich habe grad in den ersten Tagen viele Fehler gemacht, die letzte Woche lief dann echt fast perfekt. Vor allem mit der Navigation hatte ich zu Beginn einige Troubles. Jetzt freue ich mich endlich auf gutes Essen. In den letzten zehn Tagen gab es fast nur Cola und Snickers, ab und zu ein Weißbrot von der Tankstelle." (red, APA, 3.8.2022)