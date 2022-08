Rege Diskussion über das Elefantenbaby gab es in Online-Netzwerken. Ein Nutzer fragte: "Bin ich farbenblind, wenn es für mich nur braun aussieht?" Foto: APA / AFP / MYANMAR MILITARY INFORMATION

Yangon (Rangun) – In Myanmar ist ein seltener weißer Elefant geboren worden. Wie die staatliche Zeitung "Global New Light of Myanmar" am Mittwoch berichtete, kam das Elefantenbaby im vergangenen Monat im westlich gelegenen Rakhine zur Welt. Es wiegt demnach rund 80 Kilogramm und ist etwa 70 Zentimeter groß.

Das Staatsfernsehen zeigte Aufnahmen von dem kleinen Dickhäuter und seiner Mutter. Die 33 Jahre alte Elefantendame wird von einer staatlichen Holzfirma gehalten. Laut der "Global New Light of Myanmar" besitzt das Elefantenbaby sieben der acht charakteristischen Merkmale der raren weißen Elefanten, darunter "perlenfarbene Augen", einen ausgeprägten Schwanz sowie weiße Behaarung.

Weiße Elefanten gelten in der südostasiatischen Kultur als Glücksbringer. In früheren Zeiten erwarben die Herrscher in der Region so viele wie möglich. In den Online-Netzwerken berichteten Nutzer erstmals im späten Juli über die Geburt des bisher namenlosen Elefantenbabys. Manche spielten auf die politische Situation des Landes und die Unterdrückung der Oppositionellen seit dem Militärputsch im Februar 2021 an: "Elefanten waren nur in den alten Zeiten wichtig", schrieb ein Nutzer. "Jetzt muss der arme Elefant ins Gefängnis." Ein andere Nutzer fragte zum Tierbaby: "Bin ich farbenblind, wenn es für mich nur braun aussieht?" (APA, AFP, 3.8.2022)