Es gibt zahlreiche Sprüche aus Filmen, die bereits Kultstatus erlangt haben und in der Popkultur dermaßen verankert sind, dass man sie nie wieder vergisst. Ist man Cineastin oder Cineast, läuft auch gleich vor dem inneren Auge die dazugehörige Szene ab. Kaum hört man "Hasta la vista, baby!", sieht man Arnold Schwarzenegger als Terminator vor sich, der mit diesen Worten einen tödlichen Schuss ankündigt. Oder bei: "Ich habe ihm ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen kann" – schon sitzt Marlon Brando alias "Der Pate" Don Corleone im makellosen Anzug in einem Lehnsessel.

Die Kultszene in "Harry und Sally", kurz bevor es heißt: "Ich will genau das, was sie hatte!" Foto: Imago images/Image courtesy Ronald Grant Archive / Mary Evans

Filmzitate: Der passende Spruch für jede Lebenslage

Nicht selten haben Filmzitate auch bereits ihren Weg in unsere alltägliche Konversation gefunden und sorgen, im passenden oder unpassenden Moment eingesetzt, für das nötige Pathos oder Lacher – etwa "Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft" aus "Casablanca" oder "Mein Baby gehört zu mir, ist das klar?" aus "Dirty Dancing". Ist man übermäßig euphorisch, bietet sich "Ich bin der König der Welt!" an, wie es Leonardo DiCaprio in "Titanic" so begeistert vom Schiffsbug schmetterte. Hat man seinen philosophischen Tag, hält man es vielleicht mit Forrest Gump: "Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt." Auch "Möge die Macht mit dir sein!" kann man als Universalwunsch seinen Lieben immer mal wieder mit auf den Weg geben. Und ist in einer Situation einmal Hopfen und Malz verloren, fällt einem vielleicht dazu ein: "Vergiss es, Jake. Das ist Chinatown."

Liebste Filmzitate: Ihre Favoriten, bitte!

Cool, witzig, romantisch oder clever: Welche Filmzitate lieben Sie am meisten – und was ist die dazugehörige Szene? Gibt es Sprüche aus Filmen, die Sie im Alltag oder als Running Gag mit der Familie oder im Freundeskreis verwenden? Welches klingt für Sie im O-Ton besser? Und was ist für Sie das beste Filmzitat aller Zeiten? Berichten Sie im Forum! (dahe, 8.8.2022)